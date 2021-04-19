6 فرق في البطولة الرمضانية لقدامى الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 19 أبريل 2021, 01:41 مساء

تشهد قاعة نادي الترسانة بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس، اليوم الإثنين، انطلاق بطولة الوفاء الرمضانية لقدامى الكرة الطائرة على صعيدي اللاعبين والهواة غير المسجلين بالأندية.

المنافسات تُقام تحت تنظيم واشراف رابطة قدامى الكرة الطائرة وبرعاية اللجنة الأولمبية الليبية وشركة المدار بمشاركة ستة فرق وزعت على مجموعتين.

المجموعة الأولى ضمت فرق مناطق طرابلس والزاوية والعامرية، وتشكلت المجموعة الثانية من فرق صرمان واسبيعه والمعمورة.

وتتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثان كل مجموعة للدور الرباعي، ومباراة الافتتاح ستجمع اليوم الإثنين اسبيعه مع المعمورة، وغدًا الثلاثاء طرابلس تتبارى مع العامرية، والخميس صرمان مع المعمورة، والجمعة الزاوية مع العامرية.

يشرف على البطولة لجنة برئاسة أنور الطوباشي وعضوية رزق الشيباني وعبدالباسط بن سعيد.

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