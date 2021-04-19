لماذا لجأ الأهلي بنغازي إلى التدريبات السرية؟

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 01:18 مساء
تدريبات حراس مرمى الأهلي بنغازي (الصفحة الرسمية للأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

كشف الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي، عن سرية تدريباته أمس الأحد واليوم الإثنين؛ لتكون مغلقة بعيدًا عن وسائل الإعلام والجماهير بملعب شهداء بنينا في حي الزيتون بناء على طلب المدير الفني ديغان أرسوڤ، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

وفي تحول غريب لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة «الكونفدرالية»، بعد الجولة الرابعة، التي يتنافس فيها ممثل كرة القدم الليبية الوحيد قاريًّا «الأهلي بنغازي»، حافظ الأخير على مركزه الثالث برصيد أربع نقاط، رغم الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي ضمن الجولة الرابعة.

بهذا الفوز، رفع «أورلاندو» رصيده إلى ثماني نقاط، بينما توقف «الأهلي بنغازي» عند أربع نقاط في المركز الثالث، متساويًّا مع «وفاق سطيف» الجزائري الذي حقق هو الآخر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على متصدر المجموعة «أنيمبا» النيجيري بنتيجة كبيرة وصلت إلى ثلاثة أهداف نظيفة أيضًا، ليبقى الأخير في المركز الثاني، برصيد ست نقاط.

التحول المفاجئ في المجموعة يزيد الصعوبات حول «الأهلي بنغازي»، في انتظار ما ستسفر عنه منافسات الجولتين الخامسة والسادسة، إذ يستقبل «الأهلي بنغازي» فريق «أنيمبا»، ثم يحل ضيفًا على «وفاق سطيف» في الجزائر، لترسم مباريات الجولتين ملامح المتأهلين، رغم صعوبة المنافسة.

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