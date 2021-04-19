المعتصم الصبو يقطع احترافه الخارجي وينضم إلى الاتحاد

المُعتصم الصبو في المؤتمر الصحفي بنادي الاتحاد (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

كشفت إدارة نادي الاتحاد عن عودة اللاعب الدولي المُعتصم الصبو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم من جديد بعد جولة احترافية قضاها بعيدًا عن أسوار النادي.

يأتي هذا في إطار حملة دعم صفوف فريق الاتحاد استعدادًا للمرحلة المقبلة من مسابقة الدوري العام الممتاز التي أخذت طريقها نحو الانتظام، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عبر «فيسبوك».

سبق الصبو تعاقد إدارة نادي «الاتحاد»، مع المحترف الليبي محمد المنير، رسميًّا في صفقة انتقال حر، وسيكون مع الفريق الأول ابتداء من مرحلة الإياب حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعد اللاعب الليبي محمد المنير من مواليد (1992)، وكان قد خاض تجربة احترافية في أوروبا، مع فريق «بارتيزن بلغراد» الصربي، وفي الدوري الأميركي مع فريقي «أورلاندو سيتي» و«لوس أنجليس غالاكسي».

وكانت إدارة نادي «الاتحاد» تعاقدت رسميًّا مع عبدالعاطي العباسي والمحترفين من الدوري التونسي غازي العيادي وشمس الدين الدوادي، وعلي العامري، وجددت عقد ربيع الشادي.

واستعاد عدد من نجوم كرة القدم الليبية المحترفين نشاطهم، بعد فترة ركود وتوقف اضطراري؛ بسبب جائحة «كورونا»، بما ينعكس على مردود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في قادم المواعيد، الذي يعتمد بنسبة كبيرة على قدرات وخبرات وجاهزية المحترفين الذين عادوا إلى الواجهة الدولية بعد توقف، والتحقوا بفرقهم وباشروا واستأنفوا تدريباتهم ونشاطهم حتى خوض مبارياتهم مع فرقهم.