المعتصم الصبو يقطع احترافه الخارجي وينضم إلى الاتحاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 12:37 مساء
المُعتصم الصبو في المؤتمر الصحفي بنادي الاتحاد (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

كشفت إدارة نادي الاتحاد عن عودة اللاعب الدولي المُعتصم الصبو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم من جديد بعد جولة احترافية قضاها بعيدًا عن أسوار النادي.

يأتي هذا في إطار حملة دعم صفوف فريق الاتحاد استعدادًا للمرحلة المقبلة من مسابقة الدوري العام الممتاز التي أخذت طريقها نحو الانتظام، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد عبر «فيسبوك».

سبق الصبو تعاقد إدارة نادي «الاتحاد»، مع المحترف الليبي محمد المنير، رسميًّا في صفقة انتقال حر، وسيكون مع الفريق الأول ابتداء من مرحلة الإياب حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعد اللاعب الليبي محمد المنير من مواليد (1992)، وكان قد خاض تجربة احترافية في أوروبا، مع فريق «بارتيزن بلغراد» الصربي، وفي الدوري الأميركي مع فريقي «أورلاندو سيتي» و«لوس أنجليس غالاكسي».

وكانت إدارة نادي «الاتحاد» تعاقدت رسميًّا مع عبدالعاطي العباسي والمحترفين من الدوري التونسي غازي العيادي وشمس الدين الدوادي، وعلي العامري، وجددت عقد ربيع الشادي.

واستعاد عدد من نجوم كرة القدم الليبية المحترفين نشاطهم، بعد فترة ركود وتوقف اضطراري؛ بسبب جائحة «كورونا»، بما ينعكس على مردود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في قادم المواعيد، الذي يعتمد بنسبة كبيرة على قدرات وخبرات وجاهزية المحترفين الذين عادوا إلى الواجهة الدولية بعد توقف، والتحقوا بفرقهم وباشروا واستأنفوا تدريباتهم ونشاطهم حتى خوض مبارياتهم مع فرقهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يونايتد يحقق فوزه الخامس تواليا ويقلص الفارق مع سيتي إلى 8 نقاط
رياضة عالمية
اقتراح ضريبة الثروات يكتسب زخما على وقع الأزمة العالمية
اقتصاد
عالموقدة - مندي بالدجاج (الحلقة 5)
كوجينة
أنا الطبيب (الحلقة 5)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 5)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 5)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 5)
فيديو
الغربال (الحلقة 5)
فيديو
بالفيديو .. كيف حجز باكستاني شاب موقعا له بين أفضل المقرئين في العالم
ثقافة وفن
الجيش التشادي يدمر رتلا لمتمردين قادمين من ليبيا
دولى
نص قرار مجلس الأمن بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا
ليبيا
مجلس الأمن يدعو ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفاصيل إطلاق 12 ناديا أوروبيا كبيرا «دوري السوبر» المنافس لدوري أبطال أوروبا