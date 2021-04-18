طبرق تستقبل 30 مشاركا في دورة المدربين للحصول على الرخصة «C»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 18 أبريل 2021, 07:51 مساء
دورة المدربين (فيسبوك)

اختتمت بمدينة طبرق دورة الرخصة «C» لمدربي كرة القدم، التي استهدفت 30 مشاركًا من مدن طبرق وبنغازي وامساعد والقبة والبطنان وأجدابيا وسرت والجغبوب.

وفي تصريح خاص إلى المدير الفني بالاتحاد الليبي لكرة القدم، محمد الشارف، وأحد المحاضرين بالدورة قال: «الدورة تواصلت لثلاثة أسابيع، وبمعدل 50 ساعة في الجانب النظري و70 ساعة في الجانب العملي، ومن المحاضرين فيها محمود الزياني وعبدالمطلوب مختار في علم التدريب، وعبدالفتاح قمبيج في علم النفس الرياضي والدكتور مجدي محمد في العلاج الرياضي والحكم الدولي السابق آدم بوحليقة في قانون كرة القدم».

وأضاف الشارف: «أيضًا ضمت المدرب والمعد البدني التونسي تامر الخضراوي في مجال الإعداد البدني، واختتمت الدورة بالامتحانات العملية والنظرية بقاعة محاضرات فندق باب طبرق، وكذلك بملعب نادي الصقور».

وعن برنامج الدورة قال الشارف: «برنامج الدورة C من تصميمي، وتم اعتماده من إدارة التطوير بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو موحد للجميع دورات الرخصة C ويشمل المحاضرات التالية في الجانب النظري، متطلبات المدرب، المهارات الأساسية في كرة القدم، مبادئ التعليم والتدريب، تخطيط حصة التدريب، نظام الطاقة».

أيضًا شملت المحاضرات «التواصل بين اللاعب والمدرب، حراسة المرمى، فلسفة تطوير اللاعبين، مبادئ اللعب في الدفاع والهجوم، الألعاب المصغرة، علم النفس الرياضي، قانون اللعبة، الإدارة الرياضية، الأهداف المنهجية، التخطيط الرياضي، الكور الثابتة، إصابات الملاعب، تحليل المباراة».

واختتم الشارف حديثه قائلًا: «يتم توزيع المواضيع على المحاضرين، وكل محاضر يحضر الدروس الخاصة به وبطريقته، بالإضافة إلى الجانب العملي في الملعب».

دورة المدربين (فيسبوك)
دورة المدربين (فيسبوك)
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