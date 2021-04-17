48 ساعة تزرع الشك المريب لدى الأهلي بنغازي واتجاه للتصعيد

تدريبات فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

كشف فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي سلبية مسحات لاعبيه ومساعد المدرب، بعد أن كانوا مصابين في جنوب أفريقيا، قبيل مواجهة فريق أورلاندو بيراتس، والخسارة فيما بعد منه بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في كأس «الكونفدرالية».

وكشف الأهلي بنغازي عن إصابة خمسة لاعبين بفيروس «كورونا» في فريق «الأهلي بنغازي»، وهم: محمد العكشي وطاهر بن عامر وأحمد التايب، بالإضافة إلى المساعد التونسي أنيس الربيعي، والمعد البدني الصربي، لكن شكوك جديدة لاحت في الأفق، حيث أجريت بمصر، الخميس الماضي، المسحات الخاصة بفيروس «كورونا» للاعبين المصابين والطاقم الفني؛ لتظهر جميع العينات سالبة، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» للنادي الأهلي بنغازي.

الصفحة قالت: «النادي الأهلي يستغرب تغيير كافة المصابين من الحالة الموجبة إلى السالبة في ظرف يومين أي 48 ساعة فقط، الأمر الذي يدعو للريبة والشكوك؛ وسيتقدم النادي بشكوى مستعجلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتحقيق بشأن الوقائع المصاحبة لمباراة أورلاندو بيراتس ضمن الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية».

وسافر الأهلي بنغازي إلى جنوب أفريقيا منقوصا من تسعة رياضيين؛ حيث غاب اللاعبان عبدالله العرفي بودبوس للإصابة وكل من جمعة العبار وإبراهيم المنتصر وعبدالله الشعافي ومحمد التاورغي لأسباب فنية، كما غاب معاذ الشيخي بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، أما بخصوص المحترف الإيفواري إبراهيم واتارا فلم يتم تسجيله.