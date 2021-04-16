الأهلي بنغازي يباشر تدريباته استعدادًا لمواجهته الحاسمة أمام أنيمبا النيجيري

فريق الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

يباشر فريق الأهلي بنغازي تدريباته بملعب عقيلة بلعون بمقر النادي العريق بحي الزيتون، في إطار الاستعداد لمباراته المقبلة على ملعب شهداء بنينا، أمام أنيمبا النيجيري، وذلك في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى للكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق أول حصة تدريبية له عقب عودته إلى أرض الوطن قادما من جنوب أفريقيا عبر مطار القاهرة، مساء الثلاثاء؛ حيث شهدت الحصة التدريبية غياب عدد من لاعبيه لأسباب مختلفة منها الإصابة، من بينهم سفيان بن عمران وجواد رزق وحامد الثلبة وبودبوس، فيما شهدت التدريبات عودة حارس مرماه مراد الوحيشي بعد غياب.

وسيواصل الفريق تدريباته اليومية حتى موعد مباراته المهمة والمرتقبة التى سيخوضها مساء الأربعاء المقبل أمام فريق أنيمبا النيجيرى، بملعب شهداء بنينا ببنغازى ضمن الجولة الرابعة، وهي الجولة ما قبل الأخيرة لحساب المجموعة الأولى.

ويتطلع ممثل الكرة الليبية إلى تعويض خسارته وتعثره في لقاء الجولة الماضية أمام فريق أورلاند بيراتس بطل جنوب أفريقيا بثلاثية ومصالحة جماهيره والدفاع عن حظوظه في المنافسة.

ويحتل فريق أنيمبا النيجيري المرتبة الثانية، برصيد ست نقاط، بينما يحل الأهلي ببنغازي ثالثًا برصيد أربع نقاط مناصفة مع وفاق سطيف الجزائري الذي سيواجه ضمن نفس الجولة فريق أورلاند بيراتس على ملعب الأخير.