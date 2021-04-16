وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية يوجه رسالة إلى رئيس اتحاد كرة القدم

وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع رئيس اتحاد كرة القدم. (المركز الإعلامي)

هنأ عبدالشفيع حسين الجويفي، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحكيم الشلماني؛ بمناسبة منحه وتجديده الثقة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الليبى لكرة القدم وفوزه بالانتخابات الرئاسية كرئيس للاتحاد الليبي لكرة القدم لولاية وفترة جديدة تستمر لمدة أربع سنوات مقبلة.

وتمنى الجويفي التوفيق والنجاح للشلماني والمساهمة في تطوير الكرة الليبية، مؤكدًا دعمه ومساندته للاتحاد الجديد في برامجه الهادفة.

وجاء في رسالة الوزير: "يطيب لي وأنا ابتدئ عملي كوزير للرياضة أن أبارك لكم اختياركم وانتخابكم كرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبيى لكرة القدم، وأدعو الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم للنهوض بمستوى كرة القدم الليبية، وتفعيل مستوى مشاركات الفرق الليبية للأندية والمنتخبات الوطنية بما يحقق المكانة اللائقة لليبيا، وإنني في ذات الوقت أفيدكم بدعم الوزارة لاتحادكم الموقر".