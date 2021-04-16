«ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس يترقب الإنارة

«ديربي العاصمة» بين الاتحاد والأهلي طرابلس يترقب الإنارة. (الإنترنت)

اختتمت مباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم رقم «46» بإقامة آخر أربع مباريات شهدتها أربعة ملاعب للموسم الرياضي 2020 - 2021، ففي ملعب طرابلس انتهت مباراة «الاتحاد» و«أبوسليم» بفوز الأول بهدفين دون رد سجلهما محمد زعبيه ومعاذ عيسى في مباراة شهدت خروج البطاقة الحمراء للاعب فريق «أبوسليم» المحترف، يوري كرست، وبهذه النتيجة عزز فريق «الاتحاد» رصيده ووصل إلى النقطة 15 متساوياً في النقاط مع «الأهلي طرابلس»، أما فريق «أبوسليم» فبقي بنفس رصيده السابق خمس نقاط.

وفي ملعب سرت واصل فريق «الأخضر» مشوار الانتصارات بعد أن فاز على فريق «خليج سرت» بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو فوز ثمين خارج الديار؛ ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة 18 ويتصدر المجموعة الأولى، بينما بقي فريق «خليج سرت» بنفس رصيده السابق خمس نقاط، وفي ملعب شحات عاد فريق «الهلال» الذي كان خاسراً اللقاء في الشوط الأول بفوز ثمين على فريق «الصداقة» بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي «الهلال» فيصل البدري وأنس المصراتي، بينما سجل هدف «الصداقة» المحترف المالي جندال، وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق «الهلال» 14 نقطة، بينما بقي فريق «الصداقة» بنفس رصيده السابق سبع نقاط، وعلى ملعب الخمس انتهت مباراة «الخمس» و«المدينة» بفوز «الخمس» بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما بقي المدينة بتسع نقاط.

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أيضاً أُقيمت أربع مباريات في ملاعب الدوري الليبي الممتاز ضمن نفس الأسبوع السابع، ففي ملعب طرابلس عزز فريق «الأهلي طرابلس» رصيده من النقاط بعد فوزه على فريق «الوحدة» بهدفين دون رد، جاء الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء سجل منها هداف الفريق معتز المهدي الهدف الأول، وأضاف الثاني المدافع أسامة اشطبية، وبهذه النتيجة تصدر فريق «الأهلي طرابلس» المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، أما فريق «الوحدة» فبقي بنفس رصيده السابق 7 نقاط من 7 مباريات، وفي ملعب مصراتة انتهت مباراة «الاتحاد المصراتي» بفوزه بهدفين مقابل هدف على «الأوليمبي» ليرفع فريق «الاتحاد المصراتي» رصيده إلى النقطة 10 وبقي فريق «الأوليمبي» بنفس رصيده السابق 8 نقاط.

وفي صبراتة عاد فريق «السويحلي» بفوز ثمين من خارج الديار عندما فاز على «رفيق» بهدف ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، وبقي رفيق بنفس رصيده السابق 7 نقاط، وفي ملعب أجدابيا عاد فريق «التحدي» بنقطة ثمينة بعد تعادله سلبيّاً مع فريق «التعاون» ليرفع التحدي رصيده إلى النقطة 13 و«التعاون» وصل إلى النقطة 9، وعلمت جريدة «الوسط» أن مباريات الأسبوع الثامن ستجرى بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ليلاً، وأن ديربي العاصمة، الذي سيجمع «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» سيكون في ملعب طرابلس الدولي في حال تم الانتهاء من إنارة الملعب.

استمرار منافسات الدوري في رمضان

من جانبه، أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حسين البوسيفي، في تصريح لقناة «ليبيا الرياضية»، استمرار منافسات الدوري الممتاز في شهر رمضان على بعض الملاعب خلال الفترة المسائية بسبب عدم وجود إنارة كافية في كل الملاعب ومن بينها ملعب طرابلس الدولي، وقال البوسيفي: «سنحرص على عدم تواجد الجمهور الرياضي في المباريات، وفي حالة وجود الجمهور لأي نادٍ سوف ينقل مباريات هذا النادي إلى ملاعب محايدة».

كان الدوري الليبي توقف في الجولة السادسة بسبب استحقاقات المنتخب الوطني، وكانت لجنة المسابقات اعتمدت ستة ملاعب لإجراء مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم خلال شهر رمضان عليها، وهي في المجموعة الأولى (المنطقة الشرقية) ملعب شهداء بنينا، وملعب المرج وملعب شيخ الشهداء، وفي المجموعة الثانية (المنطقة الغربية) ملعب حسن الأمير وملعب مصراتة وملعب زوارة.

وأصدرت اللجنة العامة للمسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم حزمة عقوبات عن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز ضد عدد من اللاعبين والمرافقين والأندية والمشجعين المتجاوزين، وشملت المادة الثالثة عقوبات على لاعب شباب الجبل عمر عبدالله عبدربه، ولاعب أبوسليم معاذ عبود بإيقاف كل منهما عن اللعب مع فريقهما لمباراة واحدة، بالإضافة إلى غرامة 500 دينار، طبقاً للمادة 17 فقرة 3، ومعاقبة لاعب «الأنوار» بكا يوكو إسماعيل بالإيقاف ثلاث مباريات متتالية وغرامة 500 دينار، وإيقاف لاعب «النصر»، تالا أندياي، ولاعب «الوحدة»، عماد علي العلوي أربع مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها 2000 دينار.

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وطبقت المادة أربع عقوبات على المرافقين، بمعاقبة مرافق فريق «نجوم أجدابيا»، خليفة محمد خليفة بعدم مرافقة فريقه لعدد أربع مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها 1500 دينار، وإيقاف مرافق فريق «السويحلي»، محمد الهادي أبوروبص عن مرافقة فريقه لعدد خمس مباريات متتالية وغرامة مالية قدرها 2000 دينار، ومعاقبة مرافق «الاتحاد المصراتي»، رضا محمد عطية بالإيقاف عن مرافقة فريقه لعدد مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 300 دينار.

عقوبات على أندية الخمس والمحلة والأهلي طرابلس

أما عقوبات الأندية، فشملت أندية «الخمس» و«المحلة» و«الأهلي طرابلس» بغرامة مالية على كل نادٍ قدرها 1000 دينار، طبقاً للمادة 50 فقرة 3 من لائحة الجزاءات، أما المادة 6 عقوبات المشجعين، فشملت معاقبة فريق «الأنوار» بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، وحرمان الفريق من اللعب على ملعبه لثلاث مباريات مقبلة ونقلها إلى ملعب خارجي، واعتباره خاسراً نتيجة مباراة فريقه مع «النصر» بهدفين دون مقابل، طبقاً للمادة 77 فقرة 3.

ففي الوقت الذي لا تزال كرة القدم الليبية تبحث فيه عن رفع الحظر الكامل عن ملاعبها، بعد الرفع الجزئي عن ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي، تعيش مسابقة الدوري الممتاز المحلية رقم 46 أزمة جديدة، خاصة بعدم التزام الجماهير في المدرجات، حيث شهدت عدة مباريات بعض التجاوزات، الأمر الذي قد يسيء ويعرقل ملف رفع الحظر الكامل، آخرها مباراة «الأنوار» وضيفه النصر التي توقفت على ملعب شهداء الأبيار قبل دقائق من نهايتها، أيضاً انتقد نادي الصداقة الليبي حكم مباراة فريقه أمام التحدي، التي خسرها بنتيجة (3 - 1)، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، على ملعب «شهداء بنينا»، الأمر الذي قد يسيء إلى صورة المسابقة المحلية، في ظل محاولات تجميل الكرة الليبية للخروج بشكل كامل من نفق فرض الحظر عن الملاعب، لذا خرجت لجنة المسابقات بحزمة عقوبات وقرارات لضبط إيقاع ما تبقى من منافسات في الموسم الجاري.