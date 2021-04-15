محمد عودة يصل بنغازي لاستكمال مهمته مع النصر

المدير الفني لفريق النصر، المدرب المصري محمد عودة (أرشيفية : إنترنت)

وصل مساء اليوم الخميس، إلى مدينة بنغازي، المدير الفني لفريق النصر، المدرب المصري محمد عودة، بعد غياب طويل؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي جعله يتواجد بمصر طوال الفترة الماضية حتى تعافى تمامًا.

ومن المنتظر أن يباشر مهامه كمدرب لفريق النصر بداية من يوم غدٍ الجمعة، في أول حصة تدريبية له بعد غياب.

وكان المدرب المساعد طلعت محرم قد أشرف على تدريب الفريق طوال المدة الماضية، وتولى قيادة الفريق في آخر مباراته أمام فريق التعاون والتى تفوق فيها النصر بملعب أجدابيا بهدفين لصفر.

وسيقود المصري محمد عودة فريقه النصر في مباراة ذهاب الجولة الثامنة لحساب المجموعة الأولى، التي سيواجه فيها فريق دارنس.

ويحتل فريق النصر المرتبة الثانية على صعيد فرق المجموعة الأولى، برصيد ست عشرة نقطة جمعها بعد خوضه ست مباريات، حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراة واحدة.