المحترف البرزايلي ماثيوس يعود إلى نادي السويحلي

ماثيوس. (إنترنت)

وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إلى مطار مصراتة الدولي المحترف البرازيلي ماثيوس موتا، قادمًا من ساوباولو عبر مطاري فرانكفورت وإسطنبول.

وسبق للمحترف البرازيلي الجديد القديم ماثيوس أن تقمص غلالة فريق السويحلي، وقدم الإضافة للفريق، وأحرز له أهدافًا حاسمة في تجربته الاحترافية الأولى قبل مواسم قليلة، قبل أن يتحول لخوض تجارب احترافية في ملاعب الدوري الكويتي والبرتغالي.

وسيخوض المحترف البرازيلى ماثيوس أولى تدريباته، اليوم الخميس، مع الفريق خلال الحصة التدريبية التي سيجريها الفريق عقب فترة الإفطار تحت الأضواء الكاشفة بملعب المدينة الرياضية بمصراتة.

وكان الفريق قد حقق انتصارًا مهمًا في الجولة الماضية هو الأول له تحت قيادة مدربه التونسي الجديد على حساب فريق رفيق بهدف لصفر.