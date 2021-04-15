انطلاق البطولة الأفريقية للأندية البطلة للكرة الطائرة غدًا

جانب من مسابقات الكرة الطائرة في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

تحتضن تونس، يوم غد الجمعة، منافسات البطولة الأفريقية للأندية البطلة للكرة الطائرة للرجال، والتي تُعتبر تأهيلية لمونديال الأندية.

وتُقام هذه البطولة بداية من يوم غد 16 إلى 28 أبريل الجاري، وفق ما أكده سابقًا بسام الفراتي، المدير الفني للاتحاد التونسي للكرة الطائرة، في تصريحات إعلامية.

ويمثل ليبيا في هذه البطولة الأفريقية فرق السويحلي والاتحاد المصراتي إلى جانب الأهلي طرابلس، على أن يقتصر المتأهل إلى مونديال الأندية على الفريق المتوّج باللقب القاري فقط.

وتُنظّم تونس البطولة الأفريقية للأندية البطلة للسيدات، المؤهلة بدورها لمونديال الأندية بمدينة قليبية من 19 أبريل إلى 1 مايو المقبل، ويضمن صاحب البطولة المشاركة في مونديال الأندية.