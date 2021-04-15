مدرب الأهلي طرابلس يكشف أسباب ضم حسام حسن إلى الفريق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 04:55 مساء
«الأهلي طرابلس» يقدم النجم المصري حسام حسن لوسائل الإعلام. (المركز الإعلامي)

قال المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس، طلعت يوسف، إنه من الصعب تعاقد فريقه مع أجانب جدد، خاصة أن لائحة الدوري الليبي لا تسمح إلا بثلاثي محترف.

وأوضح في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "حاليا نحن في الأسبوع السابع، والفريق متصدر المجموعة الثانية، وتتبقى 4 مباريات لإنهاء الدور الأول".

وعن أسباب تعاقده مع المهاجم المصري حسام حسن، قال: "أعرف اللاعب جيدًا ودربته سابقًا في سموحة، ولديّ قناعة بقدراته ومهاراته، كما أنه يلعب في مراكز عدة".
 
وأوضح أن حسام حسن والترهوني لن يتمكنا من اللعب مع الفريق؛ لأن فترة إعارتهما تبدأ من نصف الشهر المقبل. 

وعند سؤاله عن المقارنة بين الكرة الليبية والمصرية، أوضح: "الكرة الليبية من حيث القدرات قريبة من مصر، لكن الظروف أثرت بشكل كبير في الكرة الليبية، فالدوري توقف لأكثر من 20 شهرًا، لذلك فالمقارنة ليست عادلة".

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