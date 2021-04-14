الماجري يدعم صفوف «المحلة» الليبي بعد التعاقد مع بن عنتر

وجدي الماجري (إنترنت)

تتسابق أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم على تدعيم صفوفها مع دوران عجلة المسابقة الكبرى بعد طول غياب، وكان من بين أحدث التدعيمات استقبال نادي «المحلة» مهاجمه التونسي الجديد وجدي الماجري.

وتستهدف إدارة نادي «المحلة» الليبي من وراء التعاقد مع الماجري تعزيز صفوف فريق الكرة الأول في إطار دعم تواجد الفريق ضمن كوكبة فرق الدوري الممتاز، ليستكمل «المحلة» إجراءات التعاقد مع المهاجم التونسي وجدي الماجري، قادمًا من نادي «الاتحاد» البحريني، بحسب ما ذكره موقع «كووورة».

ويعد الماجري من اللاعبين أصحاب الخبرات، حيث سبق أن لعب لعدة أندية في الدوري التونسي أبرزها «النجم الساحلي» و«الصفاقسي»، ليصبح وجوده إضافة فنية قوية للمحلة، حيث سينقل بالتبعية خبراته للفريق المنافس في الدوري الليبي الممتاز لهذا الموسم.

التعاقد مع الماجري جاء بعد ساعات من إعلان النادي التعاقد مع التونسي الآخر الشاذلي بن عنتر في ظل إقبال عدد من نجوم الأندية التونسية على اللعب في الدوري الليبي الممتاز.