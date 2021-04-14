«الزعيم» يزيل خلاف 20 أغسطس في صفقتي الترهوني وحسن.. واشتيوي: لولا توقف الدوري الليبي ما خرج

اشتيوي يتحدث في وجود أبوعون والترهوني وحسن (صورة مثبتة من الفيديو)

أكد الرئيس الفخري للنادي الأهلي طرابلس إسماعيل اشتيوي، أنه لولا توقف الدوري الليبي في الفترة الماضية، ما كان الليبي محمد الترهوني، لاعب سموحة المصري، سيخرج إلى الاحتراف الخارجي، كونه أحد المواهب التي تفخر بها كرة القدم الليبية.

أيضًا أشاد اشتيوي بصفقة هداف الدوري المصري حسام حسن، مؤكدًا أن اختياره جاء من خلال ترشيح مواطنه المصري طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس «الزعيم»، وذلك عبر فيديو له على صفحته الشخصية «فيسبوك»، وهو يتحدث في وجود الترهوني وحسام حسن وكذلك رئيس النادي الأهلي ساسي أبوعون أثناء وجودهم في مصر لإتمام الصفقتين.

وقال اشتيوي: «كان هناك خلاف حول مدة استعارة حسام حسن ومحمد الترهوني من نادي سموحة المصري، وهل الاستعارة حتى 20 أغسطس 2021 أو بعدها، لكننا ننظر إلى الأفضل ولن نقف عند هذه النقاط، وكل الشكر على الاستقبال الرائع من إدارة وجماهير نادي سموحة».

وأوضح اشتيوي قائلًا: «علاقة المدرسة المصرية بنادي الأهلي طرابلس عميقة، منذ الراحل ثابت البطل مدير الكرة، ومن بعده إبراهيم سعيد، وحسام البدري وإيهاب جلال وطلعت يوسف، والآن حسام حسن».

وأعلن نادي «سموحة» المصري، انتقال المهاجم المصري حسام حسن إلى صفوف فريق «الأهلي طرابلس»، على سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر، مقابل مليون دولار، وفقًا لتصريح رئيس النادي السكندري محمد فرج عامر لوسائل الإعلام، وتواجد أبوعون واشتيوي في مصر لتوقيع عقد الإعارة مع اللاعب حسام حسن، البالغ من العمر 27 عامًا، وهداف الدوري المصري، برصيد 8 أهداف.

الصفقة حسب التصريحات الرسمية في ليبيا، وحسب الفيديو المنشور خلال لقاء رئيس نادي «الأهلي طرابلس» ساسي أبوعون، والداعم الرسمي لتعاقدات «الأهلي طرابلس» إسماعيل اشتيوي، تؤكد إتمام استعارة حسام حسن بالمليون دولار، كما تم تعاقد «الأهلي طرابلس» مع المحترف الليبي محمد الترهوني قادمًا من صفوف فريق «سموحة» على سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر مقابل 125 ألف دولار.