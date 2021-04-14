أبومليانة والشارع الغربي في افتتاح بطولة العاصمة لقدامى اللاعبين

مباراة سابقة بين قدامى الكرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم الأربعاء على ملعب بن عاشور بطرابلس بطولة العاصمة السادسة لقدامى اللاعبين، تحت تنظيم وإشراف مركز الهدف للخدمات الرياضية بالتعاون مع أكاديمية بن عاشور وبمشاركة 12 ناديا وزعت على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: أبومليانة والشارع الغربي والظهرة.

المجموعة الثانية: الترسانة وأبوسليم والأهلي طرابلس.

المجموعة الثالثة: اليرموك وأبي الأشهر والمدينة.

المجموعة الرابعة: الشباب العربي والشط والوحدة.

مباراة الافتتاح اليوم ستجمع أبومليانة مع الشارع الغربي، بداية من السادسة مساء، وبإدارة الحكم محمد الثموني، وغدا الخميس يلتقي قدامى الترسانة مع أبوسليم، بإدارة الحكم الشارف الغزاني.

يشرف على البطولة لجنة تضم سالم العماري ومحمود الزليطني وعادل الزرقاني وطارق اشتيوي وطارق مقيق وأشرف القماطي وحمادي السوكني وعثمان علي محمد.