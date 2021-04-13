«بوابة الوسط» ترصد أهم أرقام وإحصاءات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 04:55 مساء
مباراة الأهلي طرابلس (فيسبوك)

اختتمت أمس الأول الأحد مباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز، وكانت النتائج المسجلة في الأسبوع شهدت نتائج مثيرة.

المجموعة الأولى
«النصر» × «التعاون» 2- صفر.
«الأنوار» × «دارنس» 1-1.
«نجوم أجدابيا» × «التحدي» صفر - صفر.
«الصداقة - الهلال» 2-1.
«خليج سرت» × «الأخضر» 1-3.

المجموعة الثانية
«المحلة» × «الشط» 1- صفر.
«رفيق - السويحلي» صفر-1.
«الأهلي طرابلس» × «الوحدة» 2 - صفر.
«الاتحاد المصراتي» × «الأولمبي» 2-1.
«أبوسليم» × «الاتحاد» صفر- 2.
«الخمس» × «المدينة» 2-1.

ترتيب المجموعة الأولى
الأخضر 18 نقطة، النصر 16 نقطة، الهلال 14 نقطة، التحدي 13 نقطة، الأهلي بنغازي 9 نقاط، التعاون 8 نقاط، الصداقة 7 نقاط، خليج سرت 5 نقاط، نجوم أجدابيا 5 نقاط، دارنس 4 نقاط، شباب الجبل 3 نقاط، الأنوار نقطتين.

ترتيب المجموعة الثانية
الأهلي طرابلس 15 نقطة، الاتحاد 15 نقطة، الخمس 11 نقطة، الاتحاد المصراتي 10 نقاط، المدينة 9 نقاط، المحلة 9 نقاط، الأولمبي 8 نقاط، السويحلي 8 نقاط، الوحدة 7 نقاط، رفيق 7 نقاط، أبوسليم 5 نقاط، الشط 4 نقاط.

147هدفًا
شهد الأسبوع السابع تسجيل 23 هدفًا في المجموعتين، ليصبح عدد الأهداف المسجلة في المجموعة الأولى 77 هدفًا.

فيما سجل لاعبو المجموعة الثانية عدد 70هدفًا ويصبح مجموع الأهداف المسجلة في المجموعتين 147 هدف.

الأهلي بنغازي له أربع مباريات مؤجلة مع دارنس والنصر والأخضر وشباب الجبل.

علمت «بوابة الوسط» أن مباريات الأسبوع الثامن ستجرى بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ليلًا، وأن ديربي العاصمة، الذي سيجمع «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» سيكون في ملعب طرابلس الدولي في حال تم الانتهاء من إنارة الملعب.

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