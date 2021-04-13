بالصور: اشتيوي يرفض استسلام الأهلي طرابلس في استعارة الهوني من الترجي رغم اعتذار المؤدب ورحلة الـ13 ساعة

الهوني رفقة اشتيوي (صفحة إسماعيل اشتيوي عبر فيسبوك)

كشف الرئيس الفخري للنادي الأهلي طرابلس إسماعيل اشتيوي عن بوادر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير «الزعيم»، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «مساء النور.. رحلة 13 ساعة.. ليست مرهقة.. لأننا تعودنا على الإرهاق.. القاهرة تونس ثم العودة.. جلسة جميلة راقية مع قامة كبيرة.. الأستاذ حمدي المؤدب.. رئيس نادي الترجي».

أضاف اشتيوي عبر رسالته: «رغبنا في استعارة اللاعب المحترم حمدو الهوني لمرحلة الإياب.. بعد أن تحصلنا علي موافقة ابننا.. فاعتذر السيد الرئيس.. بسبب أن حمدو الآن هو العمود الفقري للترجي في بطوله أندية أفريقيا.. عندما ننجح.. نقول نجحنا.. عندما يتعذر ذلك.. نقول الحق ولا سواه.. طالما أن باب الانتدابات ما زال من 4/20 إلى 5/20 فكل شيء جائز.. بأي يوم أو ساعة أو دقيقة في قاموس حياتي.. كل الشكر والاحترام للترجي ورئيسه.. كل الشكر والاحترام للكابتن ابن الأهلي.. حمدو الهوني».

ويعيش الهوني أفضل أيامه الكروية مع الترجي الرياضي التونسي، حيث بات هدفا قويا وواضحا لكبار أندية أفريقيا والعرب، بعد التألق اللافت للنظر مع أبناء «باب سويقة»، كونه صاحب المستوى الفني الثابت في آخر ثلاثة مواسم، حيث شارك فريقه في كأس العالم للأندية، كما حصد معه بطولات محلية وقارية مختلفة أبرزها لقب الدوري المحلي المفضل للترجي ودوري الأبطال.

إلا أن اشتيوي ومعه رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون الذي صاحب الرئيس الفخري لـ«الزعيم» في رحلته إلى تونس لمقابلة المؤدب ينوي عمل نقلة نوعية في صفوف الفريق، بهدف إعادة الأهلي طرابلس لمنصات التتويج ودخول منافسات أفريقيا على صعيد دوري الأبطال تحديدا بقوة.

اشتيوي لم يغلق باب التفاوض مع الهوني، وبدا واضحا من تدوينته وتعليقاته لجماهير الأهلي طرابلس المتعطش للصفقات النارية أنه سيحاول مجددا مع المؤدب، دون أن يكشف النقاب عن الأرقام المالية المعروضة لإتمام صفقة الإعارة، إلا أن اشتيوي ينوي تنفيذ مخططاته دون وضع سقف محدد للصفقات بعد أن جلب هداف الدوري المصري حسام حسن من نادي سموحة السكندري مقابل مليون دولار.

وسبق أن أعلن نادي سموحة انتقال مهاجمه حسام حسن إلى صفوف الأهلي طرابلس، على سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر، مقابل مليون دولار، بعد أن جمع الاتفاق رئيس نادي سموحة فرج عامر ونظيره في الأهلي طرابلس ساسي أبوعون، أثناء وجود الأخير في مصر لتوقيع عقد الإعارة مع اللاعب حسام حسن، البالغ من العمر 27 عاما، وهداف الدوري المصري برصيد ثمانية أهداف.

وكان أبوعون وجد رفقة اشتيوي في مصر لإتمام استعارة حسام حسن، وكذلك الليبي لاعب الأهلي طرابلس السابق المحترف بصفوف سموحة محمد الترهوني لمدة أربعة أشهر أيضا لكن مقابل 125 ألف دولار.

أبوعون مع اشتيوي (صفحة إسماعيل اشتيوي عبر فيسبوك)

المؤدب يتوسط أبوعون و اشتيوي (صفحة إسماعيل اشتيوي عبر فيسبوك)

إسماعيل اشتيوي (صفحة إسماعيل اشتيوي عبر فيسبوك)