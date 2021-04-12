نجوم صرمان يكمل عقد المتأهلين لنهائيات ليبيا في «القدم المصغرة» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 12 أبريل 2021, 04:21 مساء
تتويج نجوم صرمان في «القدم المصغرة» (فيسبوك)

أكمل نادي «نجوم صرمان» عقد المتأهلين إلى نهائيات ليبيا لكرة القدم المصغرة، بعد فوزه في المباراة الختامية على «الازدهار»، بنتيجة هدفين دون رد، جاءا في الوقت الإضافي للمباراة ليتوج بطلًا للمنطقة الخامسة.
 
يشار إلى أن الفرق المتأهلة إلى النهائيات هي «الجامعة السنوسية» عن المنطقة الأولى و«التحدي» مصراتة عن المنطقة الثالثة و«أبومليانة» عن المنطقة الرابعة و«نجوم صرمان» عن المنطقة الخامسة و«غدوة» عن المنطقة السادسة، بينما تعذرت إقامة مسابقة هذا الموسم بالمنطقة الثانية.
 
وفي سياق متصل فاز أمس الأحد في مسابقة الكأس بالمنطقة السادسة «الريف»على «النصر» بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تتويج نجوم صرمان في «القدم المصغرة» (فيسبوك)
تتويج نجوم صرمان في «القدم المصغرة» (فيسبوك)
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