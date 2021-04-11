الأخضر والهلال يعودان بفوز ثمين والاتحاد يعزز موقعه والخمس يوقف تقدم المدينة

مباراة الأخضر والتحدي (أرشيفية : الإنترنت)

اختُتمت مساء، اليوم الأحد، مباريات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة آخر أربع مباريات شهدتها أربعة ملاعب للموسم الرياضي 2020- 2021.

في ملعب طرابلس انتهت مباراة «الاتحاد» و«أبوسليم» بفوز الأول بهدفين دون رد سجلهما محمد زعبيه ومعاذ عيسى في مباراة شهدت خروج البطاقة الحمراء للاعب فريق «أبوسليم» المحترف، يوري كرست، وبهذه النتيجة عزز فريق «الاتحاد» رصيده ووصل إلى النقطة 15متساويًا في النقاط مع «الأهلي طرابلس»، أما فريق «أبوسليم» فبقي بنفس رصيده السابق 5 نقاط.

في ملعب سرت واصل فريق «الأخضر» مشوار الانتصارات بعد أن فاز على فريق «خليج سرت» بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو فوز ثمين خارج الديار ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة 18 ويتصدر المجموعة الأولى، بينما بقي فريق «خليج سرت» بنفس رصيده السابق 5 نقاط.

وفي ملعب شحات عاد فريق «الهلال» الذي كان خاسرًا اللقاء في الشوط الأول بفوز ثمين على فريق «الصداقة» بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي «الهلال» فيصل البدري وأنس المصراتي، بينما سجل هدف «الصداقة» المحترف المالي جندال، وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق «الهلال» 14 نقطة، بينما بقي فريق «الصداقة» بنفس رصيده السابق 7 نقاط.

وعلى ملعب الخمس انتهت مباراة «الخمس» و«المدينة» بفوز «الخمس» بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما بقي المدينة بـ9 نقاط.

وعلمت «بوابة الوسط» أن مباريات الأسبوع الثامن ستجرى بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ليلًا، وأن ديربي العاصمة، الذي سيجمع «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» سيكون في ملعب طرابلس الدولي في حال تم الانتهاء من إنارة الملعب.