5 إصابات «كورونا» تضرب الأهلي بنغازي قبل الخسارة بثلاثية أمام أورلاندو بيراتس

الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

فوجئت بعثة «الأهلي بنغازي» المتواجدة حاليًا في جنوب أفريقيا لملاقاة فريق «أورلاندو» الجنوب أفريقي قبل الخسارة بثلاثة أهداف دون مقابل مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات بكأس «الكونفدرالية» بإصابة خمسة لاعبين بفيروس «كورونا» في فريق «الأهلي بنغازي» وهم: محمد العكشي وطاهر بن عامر وأحمد التايب، بالإضافة إلى المساعد التونسي أنيس، والمعد البدني الصربي.

بعثة «الأهلي بنغازي» سافرت إلى جنوب أفريقيا منقوصه من 9 رياضيين، حيث غاب اللاعبان عبدالله العرفي بودبوس للإصابة وكل من جمعة العبار وإبراهيم المنتصر وعبدالله الشعافي ومحمد التاورغي لأسباب فنية، كما غاب معاذ الشيخي بسبب إصابته بفيروس كورونا، أما بخصوص المحترف الإيفواري إبراهيم واتارا فلم يتم تسجيله.