ليبيا تستضيف اجتماع الاتحاد العربي لبناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 11 أبريل 2021, 11:37 مساء
عادل القريو مع فهيم (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي ونائب رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام عادل القريو، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن اجتماعًا عُـقد أمس السبت بالعاصمة المصرية، القاهرة، مع نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الأفريقى والعربي لبناء الأجسام الدكتور عادل فهيم.

وأضاف القريو أن الاجتماع كان مثمرًا وبناءً، وتم التطرق فيه إلى عديد المواضيع التي تهدف للنهوض والرقي بلعبة بناء الأجسام الليبية والعربية، كما تم في الاجتماع عرض مناشط الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، ومن بينها بطولة «عاشور كلاسيك»، التي أُقيمت أخيرًا بطرابلس، وتميزت بالتنظيم الجيد بعد أن تم اعتمادها دوليًّا.

كما تم قبول دعوة ليبيا باستضافة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لبناء الأجسام في شهر مايو المقبل.

وأكمل القريو حديثه قائلًا: «تم الاتفاق أيضًا على افتتاح فرع لأكاديمية ويدر للعلوم الرياضية في ليبيا، ومن خلالها سيتم تطوير الكوادر الليبية في رياضة بناء الأجسام من الحكام والإداريين والمدربين».

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