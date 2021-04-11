64 فارسا مثلوا 12 ناديا في بطولة بنغازي لفروسية قفز الحواجز

منافسات الفروسية (إنترنت)

اختُتم الجمعة، بميدان أكاديمية الفروسية ببنغازي بطولة «بنغازي الخير لفروسية قفز الحواجز» بمشاركة قرابة 64 فارسًا مثلوا 12 ناديًا، وجاءت النتائج النهائية لليوم الثاني للبطولة في منافسات الناشئين والمتوسطة والكبار لتشهد تتويج الفارس محمد طارق من الأكاديمة الليلية بمنافسات الناشئين، وجاء ثانيًا الفارس عبدالرحمن القزيري من نادي شهداء بنغازي.

وجاء ثالثًا الفارس محمد جلال من نادي شهداء بنغازي وحل رابعًا الفارس سراج القداري من نادي عمر المختار وخامسًا الفارس حسن المجراب من نادي عمر المختار وسادسًا الفارس حسن المجراب من نادي عمر المختار وسابعًا الفارس صهيب المنصوري من نادي فرسان المتوسط وثامنًا الفارس وسام الجحاوي من نادي عمر المختار وتاسعًا الفارس ريناد المنصوري من نادي فرسان المتوسط وعاشرًا الفارس عبدالرؤوف الحوتي من مدرسة الفيض.

وتوج بطلًا للفئة المتوسطة عبدالإله العبيدي من نادي شهداء بنغازي برصيد 62 نقطة، وجاء ثانيًا الفارس عبدالرحمن الأحويل من مدرسة الفيض برصيد 60 نقطة وثالثًا الفارس محمد الفيتوري من نادي عمر المختار برصيد 57 نقطة.

وتوج عبدالرحمن الأحويل بطلًا لفئة الكبار، وجاء ثانيًا الفارس محمد الفيتوري من مدرسة الفيض، وثالثًا الفارس نجيب المجبري من نادي عمر المختار.



وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس اللجنة التسييرية لفروسية قفز الحواجز، فريد السبعي، «كل التحية للجنة المشرفة والأندية والفرسان والحكام، وكل المساهمين في إنجاح بطولة بنغازي الخير لفروسية الحواجز، البطولة أفرزت عددًا من المواهب الواعدة، التي سيكون لها شأن في فروسية قفز الحواجز، وسنعمل على رعايتها والاهتمام بها وتحفيزها، وإتاحة الفرصة أمامها في المشاركات الخارجية».