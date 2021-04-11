وزير الشباب: كل أزمات ليبيا الماضية ستكون حافزا لمرحلة مميزة

فتح الله الزني (فيسبوك)

أعلن وزير الشباب فتح الله الزني، انطلاق البرنامج الوطني لمنصات حوار الشباب من مدينة بنغازي، وفق خطة زمنية، ولكل ليبيا ضمن حزمة من البرامج الخاصة بالشباب.

وقال الزني في انطلاق هذا البرنامج: «إن كل الأزمات التي مرت بليبيا أخيرًا ستكون خير حافز لمرحلة مميزة للاهتمام بالشباب».

وأضاف بحسب تصريحات الوزير عبر قناة «ليبيا الحدث»: «إن إنشاء وزارة للشباب بعد عقود من ربطها بالرياضة هو مكسب للشباب بوجود وزارة خاصة بهم»، داعيًا لنبذ خطاب الكراهية بين الشباب الليبي.

وقال وزير الشباب مختتمًا: «يجب أن تترسخ لدى الجميع ثقافة البناء والابتعاد عن اتحاد الشباب في معارك ليست واجبة».