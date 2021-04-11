الصقور يفوز على الجامعة السنوسية في كأس «القدم المصغرة»

فريق الصقور (فيسبوك)

جرت، أمس السبت، مباراتان في المرحلة الأولى لمسابقة الكأس لكرة القدم المصغرة بالمنطقة الأولى، وانتهت مباراة الصقور والجامعة السنوسية في زمنها الرسمي بالتعادل بهدفين.

وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للصقور بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفي مسابقة الكأس بالمنطقة الثالثة فاز التحدي على الشموع بثلاثة أهداف دون رد.

ويشهد اليوم، الأحد، ملعب جادو مباراة تحديد بطل المجموعة الخامسة المتأهل لنهائيات ليبيا للقدم المصغرة، وتجمع نجوم صرمان والازدهار بداية من الخامسه مساءً، وفي مسابقة الكأس بالمنطقة السادسة سيشهد ملعب مرزق مباراة النصر والريف بداية من الرابعة مساءً.