الأهلي طرابلس يعزز صدارته والاتحاد المصراتي والسويحلي يحصدان 3 نقاط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 11 أبريل 2021, 09:25 مساء
مباراة الأهلي طرابلس (فيسبوك)

جرت السبت أربع مباريات في ملاعب الدوري الليبي الممتاز ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020 - 2021.

ففي ملعب طرابلس عزز فريق «الأهلي طرابلس» رصيده من النقاط بعد فوزه على فريق «الوحدة» بهدفين دون رد جاء الأول عن طريق ركلة جزاء سجل منها هداف الفريق معتز المهدي الهدف الأول، وأضاف الثاني المدافع أسامة اشطبية، وبهذه النتيجة تصدر فريق «الأهلي طرابلس» المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، أما فريق «الوحدة» فبقي بنفس رصيده السابق 7 نقاط من 7 مباريات.

وفي ملعب مصراتة انتهت مباراة «الاتحاد المصراتي» بفوزه بهدفين مقابل هدف على «الأوليمبي» ليرفع فريق «الاتحاد المصراتي» رصيده إلى النقطة 10 وبقي فريق «الأوليمبي» بنفس رصيده السابق 8 نقاط.

وفي صبراتة عاد فريق «السويحلي» بفوز ثمين من خارج الديار عندما فاز على «رفيق» بهدف ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، وبقي رفيق بنفس رصيده السابق 7 نقاط.

وفي ملعب أجدابيا عاد فريق «التحدي» بنقطة ثمينة بعد تعادله سلبيًّا مع فريق «التعاون» ليرفع التحدي رصيده إلى النقطة 13 و«التعاون» وصل إلى النقطة 9.

وتختتم مباريات الأسبوع السابع، الأحد، بإقامة آخر المباريات، حيث تقام في ملعب طرابلس مباراة «أبوسليم» و«الاتحاد»، وفي ملعب الخمس يلتقي «الخمس» وضيفه فريق «المدينة» و«الصداقة» يستضيف فريق «الهلال» بملعب شحات، وفي ملعب سرت يستضيف «خليج سرت» فريق «الأخضر»، بينما تم تأجيل مباراة «الأهلي بنغازي» و«شباب الجبل».

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