الآن: أورلاند بيراتس 3 - 0 الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 06:23 مساء

يحل ممثل كرة القدم الليبية، فريق «الأهلي بنغازي»، ضيفًا على فريق «أورلاند بيراتس»، في جنوب أفريقيا، ضمن الجولة الرابعة، لحساب المجموعة الأولى، بدور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

انتهت مباراة الجولة الثالثة بينهما على ملعب «شهداء بنينا» الدولي بالتعادل السلبي، وبات ترتيب فرق المجموعة الأولى، أنيمبا النيجيري في الصدارة، برصيد ست نقاط، بعد فوزه على «وفاق سطيف» الجزائري بنتيجة (1/2)، و«أورلاند بيراتس» بطل جنوب أفريقيا في المركز الثاني، برصيد خمس نقاط، و«الأهلي بنغازي» في المركز الثالث، برصيد أربع نقاط، بينما يحتل «وفاق سطيف» الجزائري المرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة.

جاء تشكيل «الأهلي بنغازي» ليضم بعض التغييرات في العناصر، وضم التشكيل الأساسي: الزبير الزوي وبوبكر بوعقيلة وعلي يوسف وحامد الثلبة وسعيد النايلي وشامخ العبيدي ومحمد فتحي مانديلا وسفيان بن عمران تشيكو والمعتمرين التايب وطه الشريف وعلي مرعي.

أما دكة البدلاء فضمت: مراد الوحيشي وجواد رزق وأحمد شلبي اجبارة وايهم سعد والمسماري وجبريل مرسال.

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