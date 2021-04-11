عمومية «الترايثلون» تعتمد برنامجها السنوي والميزانية التقديرية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 11 أبريل 2021, 06:14 مساء
عمومية «الترايثلون» تعتمد برنامجها (إنترنت)

عقدت، أمس السبت، الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للترايثلون، اجتماعًا بصالة ميدان الفروسية بأبوستة في طرابلس، حيث جاء الاجتماع الأول برئاسة رئيس المكتب التنفيذي علي زايد، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ومراقب اللجنة الأولمبية الليبية وليد امبارك، ومندوبي أندية الشرطة وذات السواري والاتحاد العسكري.

وتم فيه الاتفاق على عديد النقاط، من بينها اعتماد النظام الأساسي للاتحاد وأيضًا اعتماد اللائحة الفنية للمسابقات، كما تم اعتماد الميزانية التقديرية والبرنامج السنوي للاتحاد، الذي يتضمن عديد البطولات لرياضة الترايثلون بمدن تاجوراء وزوارة ومصراتة، وبطولة بالمنطقة الشرقية وأيضًا إقامة دورات للمدربين والحكام  بالاتفاق والتنسيق مع الجامعة التونسية للترايثلون في مايو المقبل.

أيضًا تم الاتفاق على المشاركة في بطولة كأس أفريقيا للترايثلون، التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية في مايو المقبل، بجانب البطولة الأفريقية بشرم الشيخ المصرية في يونيو المقبل، كما تم في الاجتماع أيضًا تكليف حسن بن مولاهم منصب نائب رئيس الاتحاد، وخالد بشر متابعة الاتفاقية الموقعة بين الاتحادين الليبي والتونسي للترايثلون.

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