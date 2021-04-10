«الفراعنة» ضيوف «فرسان المتوسط» 15 يونيو بتصفيات كأس العالم

المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري (صفحة اتحاد كرة القدم المصري عبر فيسبوك)

صعد المدير الفني للمنتخب المصري الوطني الأول لكرة القدم حسام البدري من طلباته الفنية، عقب تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة، المقرر إقامتها في يناير المقبل بالكاميرون.

بذلك ينهي البدري مهمته الأولى المكلف بها، لتبقى المهمة الأبرز والأهم والأخطر تلك الخاصة بتصفيات أفريقيا المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر 2022، والتي وضع لها الجهاز الفني للمنتخب، أبرزها خوض عدة مباريات ودية ذات مستوى، مشددا على تنفيذها والحصول على الموافقة عليها قبل بدء التصفيات.

التصعيد في الطلبات، جاء على خلفية الكثير من العراقيل الإدارية والفنية التي اعترضت طريق الجهاز الفني في التصفيات المؤهلة نحو بطولة الأمم، الأمر الذي دفع أعضاء الجهاز الفني لضرورة الاتفاق على طلبات فنية في المقام الأول، وضرورة تنفيذها، حتى يتحقق الهدف المطلوب بالصعود مجددا إلى كأس العالم المقبل.

يخوض «الفراعنة» المباراة الأولى أمام أنغولا في القاهرة يوم 1 يونيو المقبل، ثم ليبيا «فرسان المتوسط» في بنغازي يوم 15 يونيو، يسبقهما تجمع ومعسكر واحد طلب البدري ألا يقل عن أسبوع في شهر مايو يتخلله لقاء ودي على مستوى جيد، مانحا اتحاد الكرة مساحة من الوقت من الآن لعمل الاتصالات اللازمة.

البدري طلب إقامة معسكر تدريبي للاعبيه في يوليو بالتوازي مع معسكر المنتخب الأوليمبي الذي يخوض خلال هذه الفترة نهائيات أوليمبياد طوكيو، على أن يتخلل هذا المعسكر مباراتان وديتان مع منتخبات أفريقية، ويقام المعسكر الثالث للمنتخب في شهر أغسطس، تتخلله مباراتان أمام الغابون في القاهرة يوم 30 أغسطس ثم في الغابون يوم 7 سبتمبر، على أن تختتم المرحلة الأولى من تصفيات المونديال بمواجهتين في شهر أكتوبر الذي يشهد إقامة المعسكر الرابع.

يلتقي «الفراعنة» مع أنغولا على أرضها يوم 4 أكتوبر ثم تختتم التصفيات بمواجهة ليبيا في القاهرة يوم 12 أكتوبر، ليتحدد بعدها المتأهل للمرحلة النهائية، حيث يتأهل أوائل المجموعات العشر لخوض المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للمونديال.