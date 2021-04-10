الأهلي بنغازي يصل إلى جنوب أفريقيا دون 9 من نجومه بعد رحلة 10 ساعات

فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي إلى مدينة جوهانسبرج بعد رحلة تجاوزت عشر ساعات، وذلك لملاقاة فريق أورلاندو بيرتس بطل جنوب أفريقيا مساء غد الأحد، ضمن منافسات دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

فريق الأهلي بنغازي يوجد حاليا في المركز الثالث بعد تعادله السلبي في ملعب بنينا أمام بطل جنوب أفريقيا، ويأمل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الرابعة مساء الأحد.

الأهلي بنغازي يخوض اللقاء الرابع منقوصا من تسعة لاعبين وسط غيابات مؤثرة، حيث سيغيب اللاعبان عبدالله العرفي بودبوس للإصابة، كما سيغيب كل من جمعة العبار وإبراهيم المنتصر وعبدالله الشعافي ومحمد التاورغي لأسباب فنية، كما سيغيب اللاعب معاذ الشيخي بسبب إصابته بفيروس «كورونا».

أما بخصوص المحترف الإيفواري إبراهيم إبراهيم واتارا فلم يتم تسجيله، وقد خاض مساء أمس الجمعة الفريق تدريبا على أرضية ملعب المباراة استعداداً لخوض أول مباراة في مرحلة الإياب من مجموعات الكونفدرالية.

يذكر أن نادي الأهلي بنغازي يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعد أن خسر في أول جولة أمام أنيمبا النيجيري بهدفين مقابل هدف وتفوق في الثانية أمام وفاق سطيف الجزائري بنتيجة هدف دون رد، وتعادل في الجولة الثالثة أمام أورلاندو الجنوب الأفريقي سلبيا.

فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)