الأهلي بنغازي يصل إلى جنوب أفريقيا دون 9 من نجومه بعد رحلة 10 ساعات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 10 أبريل 2021, 12:44 مساء
فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنغازي إلى مدينة جوهانسبرج بعد رحلة تجاوزت عشر ساعات، وذلك لملاقاة فريق أورلاندو بيرتس بطل جنوب أفريقيا مساء غد الأحد، ضمن منافسات دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

فريق الأهلي بنغازي يوجد حاليا في المركز الثالث بعد تعادله السلبي في ملعب بنينا أمام بطل جنوب أفريقيا، ويأمل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الرابعة مساء الأحد.

الأهلي بنغازي يخوض اللقاء الرابع منقوصا من تسعة لاعبين وسط غيابات مؤثرة، حيث سيغيب اللاعبان عبدالله العرفي بودبوس للإصابة، كما سيغيب كل من جمعة العبار وإبراهيم المنتصر وعبدالله الشعافي ومحمد التاورغي لأسباب فنية، كما سيغيب اللاعب معاذ الشيخي بسبب إصابته بفيروس «كورونا».

أما بخصوص المحترف الإيفواري إبراهيم إبراهيم واتارا فلم يتم تسجيله، وقد خاض مساء أمس الجمعة الفريق تدريبا على أرضية ملعب المباراة استعداداً لخوض أول مباراة في مرحلة الإياب من مجموعات الكونفدرالية.

يذكر أن نادي الأهلي بنغازي يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعد أن خسر في أول جولة أمام أنيمبا النيجيري بهدفين مقابل هدف وتفوق في الثانية أمام وفاق سطيف الجزائري بنتيجة هدف دون رد، وتعادل في الجولة الثالثة أمام أورلاندو الجنوب الأفريقي سلبيا.

فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
فريق الأهلي بنغازي (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفلة تاريخية لبوتشيلي في مدائن صالح السعودية
ثقافة وفن
العثور على 12 جثة مقطوعة الرأس بعد هجوم جهادي شهدته موزمبيق الشهر الماضي
دولى
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
العدد 281 من جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف خطوط الروس والأتراك.. والليبيون ...
ليبيا
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
هل التطعيم ضد «كورونا» من المفطرات في نهار رمضان؟ .. «الإفتاء» تجيب
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تفك «شفرة» ضرب الغوريلا الجبلية صدورها