بيت المال يكشف النقاب عن بطولات كثيرة لاتحاد التايكوندو «itf»

محمد بيت المال (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «itf» محمد بيت المال أن ميلاد هذا الاتحاد الجديد جاء نظرا لوجود ممارسين للعبة وستكون له بطولات كثيرة هذا العام، وليبيا أول دولة عربية تؤسس اتحاد لهذه اللعبة فهو اتحاد جديد ومختلف عن اتحاد التايكوندو «wtf».

ودعا بيت المال في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا الوطنية» إلى تقييم المشاركات الرياضية الخارجية لكل الاتحادات ومعرفة برنامجه ونشاطه الداخلي، وطالب وزير الرياضة الجديد عبدالشفيع الجويفي أن يختار شخصيات رياضية للمناصب داخل الوزارة، موجها شكره للرقابة الإدارية التي تقوم بدور جيد حاليا لإيقاف أي تجاوزات مالية أو إدارية.