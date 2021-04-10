4 مباريات جديدة في الدوري الليبي الممتاز.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 10 أبريل 2021, 12:23 مساء
مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (صفحة الأهلي طرابلس)

يتجدد الموعد اليوم السبت مع أربع مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم موزعة على الملاعب التالية، بملعب صبراتة رفيق يستضيف السويحلي بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين رياض العزابي وعبدالقدوس المغربي والحكم الرابع ناجي الغنودي والمراقب خالد عدال.

وبملعب مصراتة يستضيف الاتحاد المصراتي فريق الأولمبي بإدارة الحكم محمد القبضي والمساعدين وحيد الحجاوي ومحمد المنير والحكم الرابع طه القلعي والمراقب محمد الزوبيك.

وبملعب طرابلس يلتقي الوحدة مع الأهلي طرابلس بإدارة الحكم زيدان قرين والمساعدين إبراهيم أبوكوز وحسن التومي والحكم الرابع محمد الشلبي والمراقب خيري الماقوري.

ويستضيف نجوم أجدابيا فريق التحدي بإدارة الحكم محمد المجبري والمساعدين عبدالله الترهوني وسليمان علي وحكم رابع جمال ابريقي والمراقب عبدالعزيز شريف.

وغدا الأحد سيتجدد الموعد مع أربع مباريات أيضا على ملعب طرابلس الدولي أبوسليم يلتقي الاتحاد بإدارة الحكم مفتاح العلمي ومساعدين وليد أبوحرارة ومنجي أبوشكيوة والحكم الرابع حمزة الثموني والمراقب محمد بشير، والخمس يستضيف المدينة بإدارة الحكم عبدالواحد حريويدة ومساعدين عز الدين عطية وعلي الغايب وحكم رابع بشير العربي والمراقب أحمد أبوشعالة.
 
وعلى ملعب شحات يلتقي الصداقة مع الهلال بإدارة الحكم عبدالباسط شهوب والمساعدين مروان فرج وأسامة الورفلي والحكم الرابع مصطفى الدرسي والمراقب الطيب عبدالكريم.

ويستضيف خليج سرت فريق الأخضر بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين عبدالسلام العوامي وسالم المراكبي والحكم الرابع أبوبكر الجماعي والمراقب جماعة سعد.

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