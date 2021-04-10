جلسة حوارية بمرزق حول دوافع الانتماء للمؤسسات الشبابية والعزوف عنها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 10 أبريل 2021, 12:16 مساء

أكد مسؤول المركز الإعلامي بنادي مرزق أكرم ميهوب في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن المركز سينظم اليوم السبت جلسة حوارية بعنوان «المؤسسة الشبابية بين دوافع الانتماء لها وأسباب العزوف عنها وعلاقتها بوعي المجتمع».

وأضاف ميهوب أن الجلسة الحوارية ستتم بإدارة الدكتور محمد دابو والمستهدفين بالحضور عدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والشخصيات الرياضية ومدرسي التربية البدنية بالمنطقة وأمانة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالنادي، وسيشارك في الحوار عبر الاتصال أحمد عبدالمجيد.

وأضاف ميهوب أن أهداف الحوار هو الوقوف على الدوافع الحقيقية لانتماء الشباب للمؤسسة الشبابية وأسباب العزوف وإيجاد الحلول لمعالجتها، وتبيين علاقة نجاح المؤسسة الشبابية بوعي المجتمع الذي تعمل فيه.

وأكمل ميهوب أن الجلسة الحوارية تتضمن العديد من المحاور من بينها تحليل دوافع الشباب للانتماء للمؤسسة الشبابية، وما مدى حاجة المؤسسة الشبابية إلى وعي المجتمع بدورها وأهميتها وأثره على كفاءة أدائها وتفعيل دور الأكاديميين والمثقفين وأصحاب التخصص في كل المجالات للتصدي لأسباب العزوف.

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