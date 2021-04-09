تعرف على نتائج مباريات اليوم في الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 09 أبريل 2021, 08:47 مساء
مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز (أرشيفية: الإنترنت)

جرت مساء اليوم ثلاث مواجهات ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز، للموسم الرياضي 2020-2021، وكانت النتائج المسجلة اليوم على النحو التالي:

في ملعب طرابلس انتهت مباراة المحلة والشط بفوز الشط بهدف دون رد، سجله في الشوط الثاني عن طريق لاعبه عبدالمنعم عكاشة، من ركلة جزاء، وبهذه النتيجة عمق فريق المحلة جراح فريق الشط الذي أصبح في الترتيب الأخير الـ12 من المجموعة الثانية، وصعد المحلة للمركز الرابع في المجموعة الثانية بعد أن رفع رصيده إلى تسع نقاط.

وفي ملعب أجدابيا واصل فريق النصر مشوار الانتصارات بعد أن فاز اليوم على فريق التعاون بنتيجة هدفين دون رد، ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة 16 بينما بقي فريق التعاون بنفس رصيده السابق ثماني نقاط.

وفي ملعب درنة عاد فريق الأنوار بنقطة ثمينة بعد أن تعادل إيجابيا مع فريق دارنس بنتيجة هدف مقابل هدف، سجل للأنوار اللاعب حكيم المهدي، وسجل لدارنس اللاعب محمد العوامي، وبهذه النتيجة يضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح الأنوار نقطتين ودارنس أربع نقاط.

وتجرى غدًا السبت أربع مباريات في المجموعة الأولي، حيث يلتقي نجوم أجدابيا مع التحدي بملعب أجدابيا.

وفي المجموعة الثانية رفيق يلتقي السويحلي بملعب صبراتة، والاتحاد المصراتي يلتقي الأولمبي بملعب مصراتة، والوحدة يلتقي الأهلي طرابلس بملعب طرابلس.

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