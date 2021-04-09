الأهلي طرابلس يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة للمرة الرابعة بتاريخه

الأهلي طرابلس يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة. (إنترنت)

تُوج فريق الأهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه، على حساب النصر، في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية، في نهائي بطولة كأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021/2020.

وجاء التتويج بحضور وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد براغش، وأعضاء المكتب التنفيذي والعديد من الشخصيات الرياضية في مباراة كأس ليبيا، التي أقيمت بقاعة طرابلس الكبرى بطرابلس.

وفاز فريق الأهلي طرابلس بالثنائية كأس بطولة الدوري الليبي وكأس ليبيا، وفي انتظار كأس السوبر التي ستجمعه مع فريق النصر.

وقد تم تكريم العديد من الشخصيات من بينها وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية وشركة ألفا ومدير المنشآت الرياضية ومدير أمن طرابلس ومدير جهاز الأمن المركزي وفريق النصر صاحب الترتيب الثاني.

وقد تسلم كأس ليبيا من وزير الرياضة قائد فريق الأهلي طرابلس محمد الساعدي، وسط حضور جمهور الأهلي الذين فتح لهم الأبواب بعد انتهاء المباراة وفرحة عارمة للجمهور ورياضيي الأهلي طرابلس لكرة السلة.

وقد تساوى فريق الأهلي طرابلس والاتحاد في إحراز لقب كأس ليبيا للمرة الرابعة لكل فريق والأهلي بنغازي والنصر ثلاث مرات.

الأهلي طرابلس يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة. (إنترنت)