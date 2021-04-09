بعد حسم صفقة حسام حسن.. الأهلي طرابلس يسعى لخطف الهوني

اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن أن رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي، الرئيس الفخري للأهلي طرابلس، يقوم بزيارة اليوم إلى رئيس الترجي التونسي حمدي المدب، من أجل استعارة الدولي الليبي حمدو الهوني.

وطالب الشتيوي، وفقًا لموقع «ريميسا» بضم النجم الدولي الليبي حمدو الهوني لمدة ستة أشهر، خصوصا بعدما نجح في حسم ضم لاعبي سموحة حسام حسن، والليبي محمد الترهوني إلى الأهلي طرابلس على سبيل الإعارة.

وأوضح الشتيوي أن حمدو الهوني أبدى موافقته على الانضمام إلى الأهلي طرابلس على سبيل الإعارة، إلا أن النادي والجهاز الفني قابلا الطلب بالرفض، خصوصا أن الفريق يعتمد عليه بشكل كبير في البطولات المهمة التي يشارك بها حاليًا.

ويسعى فريق الأهلي طرابلس للاستغلال الأمثل لفتح فترة القيد التي بدأت في الأول من أبريل، وتنتهي بنهاية الشهر الجاري، لضم صفقات قوية تمنحه لقب بطولة الدوري الليبي عن جدارة.