في مباراة الفرصة الأخيرة والبقاء في دائرة المنافسة.. الأهلي بنغازي يجدد الحوار مع أورلاندو بيراتس في «الكونفدرالية»

الأهلي بنغازي. (إنترنت)

فرط ممثل كرة القدم الليبية فريق الأهلي بنغازي في نقاط الفوز أمام ضيفه فريق أورلاندو بيراتس، بطل جنوب أفريقيا، وأهدر ثلاث نقاط ثمينة، كانت ستضع الفريق في صدارة الترتيب، وستعزز من حظوظه في التأهل، ولكنه اكتفى بالخروج بأقل الأضرار وهو نقطة التعادل، عقب تعادله سلبيًا دون أهداف في أول مباراة يخوضها على ملعبه «شهداء بنينا الدولي»، بعد قرار رفع الحظر، على صعيد مباريات فرق المجموعة الأولى في جولتها الثالثة ذهاباً لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق إنيمبا النيجيري أكبر المستفيدين من هذه النتيجة، حيث انفرد بصدارة لائحة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، عقب تحقيقه فوزه الثاني على وفاق سطيف الجزائري، يليه أورلاندو بيراتس، الجنوب أفريقي، برصيد خمس نقاط، ثم الأهلي بنغازي برصيد أربع نقاط، فيما توقف رصيد وفاق سطيف لدى نقطة وحيدة في المركز الأخير، وتضاءلت بشكل كبير آماله في التأهل للدور التالي بالبطولة.

هذا وسيجدد فريق الأهلي بنغازي لقاءه بفريق أورلاندو بيراتس يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة في مباراة قد تكون بمثابة الفرصة الأخيرة للفريق في الدفاع عن حظوظه في البقاء في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

وخاض فريق الأهلي بنغازي المباراة الماضية بتشكيل ضم كلًا من مراد الوحيشي في حراسة المرمى، حامد الثلبة وعلي يوسف وطاهر بن عامر وسعيد النايلي في خط الدفاع، الشامخ العبيدي وسفيان بن عمران ومحمد التاورغى وإبراهيم بودبوس وعلي مرعي في خط الوسط، وجبريل مرسال في خط الهجوم، ثم دخل خلال دقائق الشوط الثاني كل من أحمد شلبي ومحمد فتحي مانديلا وبوبكر بوعقيلة وطه الشريف.

التعادل السلبي الثاني لـ«الأهلي بنغازي» في تاريخ مواجهاته مع الكرة الجنوب أفريقية

التعادل السلبي الذي خرج به فريق الأهلي بنغازي ممثل كرة القدم الليبية، مساء الأحد الماضي، أمام ضيفه فريق أورلاندو بيراتس، بملعب شهداء بنينا الدولي، هو التعادل السلبي الثاني في تاريخ مواجهات فريق الأهلي بنغازي مع ممثلي الكرة الجنوب أفريقية، حيث يعود التعادل السلبي الأول إلى أول مواجهة كروية رسمية جمعت الأهلي بنغازي بممثل آخر وهو فريق ماميلودي صن داونز إلى العام 2019، ضمن ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وجرت المباراة بملعب بتروسبورت بالقاهرة، ليغادر بعد ذلك سباق المنافسة في لقاء الإياب الذي فقد نتيجته بأربعة أهداف دون مقابل، هذا وسيجدد فريق الأهلي بنغازي لقاءه بفريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي للمرة الثانية يوم الأحد المقبل، حين يلتقيان ضمن منافسات الجولة الرابعة، والأولى إيابًا في مباراة سيبحث خلالها ممثل الكرة الليبية التعويض والحفاظ على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

تشكيلة محلية شابة لممثل الكرة الليبية في مغامرته هذا الموسم بـ«الكونفدرالية»

يواصل فريق الأهلي بنغازي ممثل الكرة الليبية الوحيد في ملاعب القارة الأفريقية حضوره في ملاعبها بتشكيلة محلية بامتياز تضم لاعبين شبابًا، أغلبهم يخوضون غمار هذه التجربة الأفريقية لأول مرة، حيث اعتمد فريق الأهلي بنغازي هذا الموسم على أبنائه من اللاعبين المحليين الذين دافعوا عن ألوان وغلالة الفريق خلال مشاركته الأفريقية، هذا الموسم التي استهلها بالظهور في دوري أبطال أفريقيا التي اصطدم خلالها ببطل تونس الترجي، ثم واصل رحلة التألق بإقصائه لبطل الكونغو موتيما بفضل ركلات الترجيح.

ليسجل ظهوره لأول مرة في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية التي استهل مبارياتها بخسارة أولى خارج ملعبه أمام إنيمبا النيجيري بهدفين لهدف، ثم فوز أول مستحق على حساب وفاق سطيف الجزائري بهدف لصفر، ثم تعادل سلبي في ثالث مبارياته وأولى مبارياته على ملعبه أمام أورلاندو بيراتس، بطل جنوب أفريقيا.

يذكر أن اللاعب المحترف الوحيد في تشكيلة وقائمة الأهلي بنغازي الأفريقية هو الإيفواري واتارا، ولم يشارك حتى الآن مع الفريق على الواجهتين المحلية والأفريقية؛ بسبب تأجيل موعد فتح منظومة قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الثانية.

المدرب المساعد عمر جعودة يقود فريقه الأهلي بنغازي للمرة الثانية أفريقياً

وللمرة الثانية وفي غياب المدرب الصربي لفريق الأهلي بنغازي، ديجان أرسوف، الذي أُصيب بفيروس «كورونا»، يقود المدرب الوطني الشاب والمدرب المساعد عمر جعودة فريقه أمام فريق أولارندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا في ثاني مهمة وتجربة أفريقية له، التي أسفرت نتيجتها عن تعادل الفريقين دون أهداف، حيث سبق أن قاد فريقه لأول مرة في الجولة قبل الماضية على الواجهة الأفريقية أمام مستضيفه فريق إنيمبا النيجيري.

وسبق لجعودة أن قاد فريقه الأهلي بنغازي لانتصارين متتاليين على الواجهة المحلية ضمن منافسات بطولة الدوري الليبي، حيث قاد فريقه لفوز ثمين على حساب ضيفه فريق الصداقة بهدفين لصفر، ثم قاد فريقه للفوز الثاني توالياً على حساب الأنوار برباعية.

ويعد عمر جعودة من المدربين الشباب، حيث سبق أن تولى الإشراف على قطاع الناشئين بالنادي «الأهلي ب»، كما أشرف على تدريب فريق النجوم ببنغازي أحد فرق دوري الدرجة الثانية، وسجل ظهوره لأول مرة مدربا بملاعب دوري الأضواء مع النجمة في المواسم الماضية.