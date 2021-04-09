«كاف» يرسم تفاصيل طريق المنتخب الوطني نحو كأس العالم «قطر 2022»

المنتخب الوطني لكرة القدم. (إنترنت)

بعد أن فقد المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم الأمل في التأهل إلى نهائيات الكاميرون ببطولة الأمم الأفريقية «كان 2021» والمؤجلة بسبب «كورونا» إلى يناير المقبل، يبدو أن طريق منتخب «فرسان المتوسط» للتأهل لكأس العالم «قطر 2022»، أصبح أكثر وضوحاً، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) ترتيب ومواعيد مباريات دور المجموعات من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022»، حيث يقام دور المجموعات خلال أربعة أشهر فقط بسبب التأجيلات التي أتت عقب تفشي فيروس «كورونا».

وكانت القرعة أوقعت منتخب ليبيا في المجموعة السادسة بصحبة كل من «مصر - أنغولا - الغابون»، على أن يتأهل من هذه المرحلة عشرة منتخبات وهي أصحاب الصدارة في كل مجموعة، على أن تقام قرعة لـ5 مباريات في مواجهات مباشرة، والفائز يتأهل لمونديال «قطر 2022». وفيما هو قادم نعرض لكم تفاصيل طريق منتخب ليبيا نحو المشاركة في مونديال الحلم بقطر، وفقاً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»:

الجولة الأولى: (ليبيا vs الغابون) أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 من شهر يونيو 2021.

الجولة الثانية: (أنغولا vs ليبيا) أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: (مصر vs ليبيا) أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 من شهر سبتمبر من العام 2021.

الجولة الرابعة: (ليبيا vs مصر) أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

الجولة الخامسة: (الغابون vs ليبيا) أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 من شهر أكتوبر للعام 2021.

الجولة السادسة والختامية: (ليبيا vs أنغولا) أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.

يذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ودع منافسات وتصفيات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2022، بخسارة أمام مستضيفه المنتخب التنزاني بهدف لصفر، بملعب دار السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، لينهي المنتخب الوطني مشوار التصفيات في آخر لائحة ترتيب فرق المجموعة العاشرة بثلاث نقاط؛ ليغادر السباق رفقة مستضيفه منتخب تنزانيا، فيما تأهل منتخبا تونس وغينيا الاستوائية إلى النهائيات الأفريقية.

واستهل «فرسان المتوسط» مسيرته الماراثونية الطويلة خلال تصفيات الـ«كان»، التي انطلقت في منتصف العام 2019، وطوت صفحتها في أواخر شهر مارس 2021، التي تعد الأسوأ طوال مسيرة مشاركاته في التصفيات الأفريقية التي انطلقت لأول مرة العام 1966، بمواجهة أولى أمام المنتخب المصري، أسفرت عن تعادل المنتخبين ذهاباً بطرابلس بهدفين لهدفين والخسارة في مباراة الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف لهدفين.

وخلال مشوار المنتخب الوطني بتصفيات الـ«كان» الحالية استهل الفرسان بخسارة برباعية أمام المنتخب التونسي بملعب رادس بأربعة أهداف لهدف ثم سجل أول انتصار له، وهو الوحيد على حساب منتخب تنزانيا بهدفين لهدف، وقاد الفريق في هاتين المباراتين المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ثم فقد الفريق نتيجة مباراتين متتاليتين أمام منتخب غينيا الاستوائية ذهاباً بثلاثة أهداف لهدفين وإياباً بهدف لصفر تحت قيادة المدرب الوطني على المرجييني.

ثم خسارتين متتاليين بقيادة المدرب الجديد الموتنيغري، زوران فيليبوفيتش، أمام كل من منتخب تونس، وهي المباراة التي انتعشت فيها آمال الكرة الليبية، بالعودة للعب على أرضها، بعد رفع الحظر جزئياً من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وبدلاً من أن يمنحه اللعب في بنغازي أفضلية ودافعاً جديداً، خسر بخماسية مقابل هدفين، ثم قرر خسارته أمام منتخب تنزانيا في الجولة الأخيرة بهدف لصفر، ليكون حصاد الفريق خلال مشوار التصفيات فوزاً وحيداً وخمس مباريات فقد نتائجها جميعاً، وأحرز لاعبوه سبعة أهداف، واستقبل في شباكه خمسة عشر هدفاً، وتذيل آخر لائحة ترتيب فرق مجموعته الأفريقية العاشرة.

وكشفت الطيب أميمة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن أن زوران فيليبوفتش، مدرب المنتخب الوطني، لن تتم إقالته كما تردد مؤخراً، مشيرة خلال تصريحات تليفزيونية أن زوران مستمر مع المنتخب، حيث أكد خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة الفنية أنه لم يحصل على فرصته كاملة مع فرسان المتوسط، وأنه ما زال يتعرف على إمكانات اللاعبين.

يذكر أن عبدالحكيم الشلماني أعلن تشكيل لجنة فنية بقيادة خبراء الكرة الليبية؛ من أجل تقييم مدرب المنتخب الوطني زوران، وتقييم تجربته حتى الآن، سواء بالإيجابيات والسلبيات. ومن المنتظر أن يتلقى الشلماني تقرير اللجنة الفنية، استعداداً لحسم قراره بشأن الجهاز الفني للمنتخب الذي يستعد للمشاركة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقررة بعد نحو شهرين.