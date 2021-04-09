12 ناديا في بطولة بنغازي الخير لفروسية الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 09 أبريل 2021, 10:50 صباحا
بطولة بنغازي الخير لفروسية الحواجز. (إنترنت)

انطلقت، أمس الخميس، على ميدان الأكاديمية الليبية للفروسية بنغازي، بطولة بنغازي الخير لفروسية الحواجز، تحت إشراف اللجنة التسيرية لفروسية قفز الحواجز، وبمشاركة 12 ناديًا.

وفى اليوم الأول الذي كان مخصصًا لمباريات أخطاء وزمن، وكان ارتفاع الحواجز فيها كالتالى، مباراتا الصاعدين والناشئين 80/90 والفئة المفتوحة 100/105، والفئة المفتوحة 110/120، والفئة الكبيرة 120/130 سنتيمترًا، جاءت نتائجها على النحو التالي: 
  
المجبري بطلًا للكبار
توج ببطولة الكبار الفارس نجيب المجبري من مدرسة عمر المختار، وجاء ثانيًا الفارس محمد الفيتوري من مدرسة الفيض وثالثًا الفارس بدر قصيبات من  مدرسة المغيرات.

عبدالكريم العبيدي بطلًا للفئة المتوسطة
توج ببطولة الفئة المتوسطة الفارس عبدالكريم العبيدي من مدرسة شهداء بنغازي، وجاء ثانيًا الفارس عمر أحمد الحمروش (مدرسة عمر المختار)، وثالثًا الفارس عبدالرحمن الأصيول (مدرسة الفيض).

حسن المجراب بطلًا لفئة الناشئين
توج ببطولة الناشئيين الفارس حسن المجراب (مدرسة عمر المختار)، وجاء ثانيًا الفارس محمد الشيخي (الأكاديمية الليبية)، وثالثًا عبدالروؤف الحولي (مدرسة فيض).

واليوم الجمعة سيكون التنافس فى المباريات التاليه فئتى الصاعدين والناشئيبن مباراة خروج المخطئ وارتفاع الحواجز من 80/90 سنتيمترًا والفئة المفتوحة خروج المخطئ وارتفاع الحواجز من 100/105 سم، بالإضافة إلى مباراة جوكر في الفئة المتوسطة وارتفاع الحواجز من 110/120، ومباراة التمايز للفئة  الكبيرة وارتفاع الحواجز من 120/130.

يذكر أن البطولة تشرف عليها لجنة برئاسة أحمد الحمروش، والمقرر عبدالمجيد أبوشكيوة، وعضوية أيمن قرقوم وشاكر الكاديكي، وأيضًا لجنة التحكيم برئاسة توفيق أبووذن، وعضوية رياض البكوش وحاتم بن عامر ويونس المصراتي وسند العبيدي وأحمد الورفلي، أما لجنة الميدان فستكون برئاسة طارق بن عامر، ومصمم الحواجز ونيس النايلي ومساعده محمد الريشي.

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