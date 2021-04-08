عبدالسلام الشريف يؤكد صدور حكم قضائي تجاه شركة المنشآت الرياضية

عبدالسلام الشريف رئيس فرع المنطقة الغربية بشركة المرافق والمنشات الرياضية. (إنترنت)

أفاد عبدالسلام الشريف، رئيس فرع المنطقة الغربية بشركة المرافق والمنشات الرياضية، بصدور حكم قضائي يعيد إدارة الشركة السابقة، برئاسة أرحومة الصاري، بعد نزاع قانوني مع إدارة الشركة الحالية.

وقال في تصريح إلى "بوابة الوسط"، إن هذا الحكم القضائي ينهي نزاعًا قانونيًّا استمر ثلاث سنوات على إدارة الشركة، وسيكون ملزمًا التنفيذ، مؤكدًا أن إجراءات التسليم والتسلم ستتم في الأيام المقبلة.

يُذكر أن شركة المرافق والمنشآت الرياضية هي شركة أنشأتها الدولة العام 2008 كشركة استثمار رياضي، تشرف على جميع الملاعب والقاعات الرياضية التابعة للحكومة، وتعتمد على نفسها ماليًّا من خلال رسوم استغلال الصالات والملاعب الرياضية.