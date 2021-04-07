«الأهلي طرابلس» يقدم النجم المصري حسام حسن لوسائل الإعلام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 11:02 مساء
«الأهلي طرابلس» يقدم النجم المصري حسام حسن لوسائل الإعلام. (المركز الإعلامي)

قدم مجلس إدارة نادي «الأهلي طرابلس»، لاعبه المصري الجديد حسام حسن، إلى وسائل الإعلام اليوم الأربعاء، بعد التعاقد معه، قادمًا من سموحة المصري على سبيل الإعارة.

ويعد النجم المصري إضافة قويةً للأهلي طرابلس، حيث يحتل حاليًا صدارة هدافي الدوري المصري برصيد ثمانية أهداف، ويملك اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، تجربة كبيرة، وقد ارتدى عديد القمصان في مصر وتركيا والبرتغال، في تجارب احترافية.

وسيكلف النجم المصري حسام حسن خزينة «الأهلي طرابلس» قرابة مليون دولار أميركي، بحسب مقطع الفيديو الذي ظهر فيه رئيس «الأهلي طرابلس» ساسي أبوعون مع فرج عامر رئيس نادي سموحة.

ويحتل فريق «الأهلي طرابلس»، صدارة المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن ملاحقه وغريمه التقليدي نادي «الاتحاد».

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