9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 09:47 مساء
مباراة سابقة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في الدوري (أرشيفية: الإنترنت)

رفضت 9 أندية ليبية، من المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز، خوض منافسات البطولة خلال شهر رمضان المبارك، سواء في الفترة ما قبل الإفطار أو بعدها.

وكانت لجنة مكلفة بالمسابقات مختصة بالمنطقة الأولى، اجتمعت صباح اليوم بعدد من أندية المجموعة الأولى، لتستمع إلى وجهات نظرها وملاحظاتها بخصوص إقامة الدوري الليبي خلال شهر رمضان.

وقال فيصل بادي، عضو اللجنة، في تصريحات صحفية لـ«كورة» إن الاجتماع شهد حضور جميع أندية المجموعة الأولى باستثناء الأهلي بنغازي والتحدي ونجوم أجدابيا. 

وتابع بادي أنه تم طرح مقترح اللعب في رمضان نهارًا، ومقترح اللعب مساءً على ملعب شهداء بنينا فقط نظرًا لامتلاكه الإضاءة، مشيرًا إلى أن الأندية رفضت مقترحات اللعب في رمضان سواء نهارًا أو بعد الإفطار.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي، أعلنت استئناف الدوري الليبي، الجمعة المقبل، بعد توقف لفترة تقارب الأسبوعين، بسبب استحقاقات المنتخب الليبي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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