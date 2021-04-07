الليبي علي عمر ضمن تصنيف الدولي للجودو المرشح لأولمبياد طوكيو

على سعيد عمر (إنترنت)

أصدر الاتحاد الدولي للجودو التحديث الأخير لتصنيف اللاعبين واللاعبات، وكذلك قائمة المترشحين حاليًّا للألعاب الأولمبية بطوكيو حتي توقف تجميع النقاط 28 يونيو المقبل.

وفيما يلي قائمة للاعبين واللاعبات الأفارقة المترشحين حاليًّا للأولمبياد وبلغ عددهم 32 لاعبًا ولاعبة:



1/ رمضان درويش (مصر).

2/ عماد باسو (المغرب).

3/ نهال شيخ روحو (تونس).

4 فانيسا مابالا (الكاميرون).

5/ محمد عبدالله (مصر).

6/ اسماء ناينج (المغرب).

7/ محمد عبد الموجود (مصر).

8/ على سعيد عمر (ليبيا).

9/ ألكسندر دي بروس (الرأس الأخضر).

10/ ستيفن مونغادو (زامبيا).

11/ كيفن لوفورتى (موزمبيق).

12/ إسماعيل الحسين (النيجر).

13/ محمد محيى الدين (مصر).

14/ ألكسندر حسين (جيبوتى).

15/ نايجي فاي (غامبيا).

16/ لوكاس دوالو (بوركينا فاسو).

17/ فيتار رايتسمزفا (مدغشقر).

18/ إسماعيل كوتندا (بورندي).

19/ أنداي مابجنك (السنغال).

20/ عزيزة شاكير (المغرب).

21/ جيرونى ويتبول (جنوب أفريقيا).

22/ بارسيلا مورند (مورشيوس).

23/ تاكينا كبسار (غينيا بيساو).

24/ غفران الخليفي (تونس).

25/ دوستيما مونغوي (أنجولا).

26/ ابازيتا دبونى (كوت ديفوار).

27/ أمينة بالكايد (الجزائر).

28/ أوتاي اراي (الكاميرون).

29/ ديموس ملولوم (تشاد).

30/ مريام مازوز (الجابون).

31/ ماري برانسر (الكونغو الديمقراطية).

32/ سونيا أوصلاح (الجزائر).

القائمة ليست نهائية وتتغير عقب كل بطولة من البطولات القارية والدولية حتى توقف جمع النقاط 28 يونيو.

على سعيد عمر (إنترنت)