منتخب ليبيا يصل مصر لتحدي 43 دولة في عالمية المبارزة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 07 أبريل 2021, 11:15 صباحا
تدريبات المبارزة الليبية (صفحة الاتحاد الليبي للمبارزة عبر فيسبوك)

تتوجه، اليوم الأربعاء، إلى مصر بعثة منتخب ليبيا للمبارزة، للمشاركة في بطولة العالم للمبارزة تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر بداية من بعد غد الجمعة، وتتواصل لأربعة أيام، يترأس البعثة الليبية أمين عام اتحاد المبارزة ضو التومي، بجانب المدرب إيهاب أبوشكيوه، والمعد البدني علي عبدالله، والرياضيون أبوبكر رضا ومحمد الجبالي ومالك محمد ومحمد القاضي.

وبحسب تصريح رئيس اتحاد المبارزة عزالدين القاضي إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، قال: «إن الاجتماع  الفني للبطولة سيعقد، غدًا الخميس، أما منافسات بطولة الفردي ستنطلق الجمعة التاسع من أبريل الجاري، ومنافسات الفرق الأحد الحادى عشر من أبريل».

وأضاف: «ستشهد بطولة الفردي مبارزين من 44 دولة، بينما سيشارك في بطولة الفرق 32 منتخبًا»، يُذكر أن المبارزة الليبية يأتى تصنيفها 27 عالميًّا والثاني أفريقيًّا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا على حساب ليفربول
رياضة عالمية
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
محمد المنير ينضم رسميًّا إلى نادي الاتحاد
رياضة محلية
الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا
دولى
مؤشر «درابر» للابتكار: البيئة التنظيمية الليبية طاردة للاستثمار
ليبيا
مفاجأة: اتحاد الكرة الليبي يدرس قرارا جديدا مهما في شهر رمضان
رياضة محلية
الجمارك البلجيكية تضبط 27 طنا من الكوكايين
منوعات
مروحية «إنجينيويتي» تصمد بإمكاناتها الذاتية في صقيع المريخ
علوم وتكنولوجيا
مسؤول في وكالة «EMA» يؤكد وجود صلة بين لقاح «أسترازينيكا» وجلطات الدم
دولى
سلامة لـ«الأهرام»: ليبيا اليوم في وضع أفضل بكثير مما كان قبل سنة أو سنتين
ليبيا
الأردن يحظر النشر بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة
عربى
كلوب يتحدث عن إمكانية تدريب «ريال مدريد»
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لفيراري بوروسانجوي