منتخب ليبيا يصل مصر لتحدي 43 دولة في عالمية المبارزة

تدريبات المبارزة الليبية (صفحة الاتحاد الليبي للمبارزة عبر فيسبوك)

تتوجه، اليوم الأربعاء، إلى مصر بعثة منتخب ليبيا للمبارزة، للمشاركة في بطولة العالم للمبارزة تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر بداية من بعد غد الجمعة، وتتواصل لأربعة أيام، يترأس البعثة الليبية أمين عام اتحاد المبارزة ضو التومي، بجانب المدرب إيهاب أبوشكيوه، والمعد البدني علي عبدالله، والرياضيون أبوبكر رضا ومحمد الجبالي ومالك محمد ومحمد القاضي.

وبحسب تصريح رئيس اتحاد المبارزة عزالدين القاضي إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، قال: «إن الاجتماع الفني للبطولة سيعقد، غدًا الخميس، أما منافسات بطولة الفردي ستنطلق الجمعة التاسع من أبريل الجاري، ومنافسات الفرق الأحد الحادى عشر من أبريل».

وأضاف: «ستشهد بطولة الفردي مبارزين من 44 دولة، بينما سيشارك في بطولة الفرق 32 منتخبًا»، يُذكر أن المبارزة الليبية يأتى تصنيفها 27 عالميًّا والثاني أفريقيًّا.