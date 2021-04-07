الأهلي طرابلس يتوج بكأس البطولة السادسة للدوري الليبي لكرة السلة

فريق سلة الأهلي طرابلس. (إنترنت)

توج مساء اليوم الأهلي طرابلس ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة، للمرة السادسة في تاريخيه، بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد براغش وأعضاء المكتب التنفيذي والعديد من الشخصيات الرياضية، في اليوم الختامي لبطولة ليبيا لفرق الدوري السداسي لكرة السلة.

وفاز الأهلي طرابلس، في آخر مباراة له اليوم على فريق الأهلي بنغازي بنتيجة 80 نقطة مقابل 65 نقطة.

وقد استلم كأس البطولة نجم فريق الأهلي طرابلس اللاعب محمد الساعدي في أجواء سادتها الفرحة والروح الرياضية التي كانت حاضرة في جميع مباريات الدوري الليبي لكرة السلة هذا الموسم.

وكان هذا الموسم من أفضل مواسم كرة السلة الليبية بوجود عدد من المحترفين الأجانب الذين أضافوا نكهة ومستوي فني متميز.

وقد تم في الحفل الختامي تكريم العديد من الجهات من قبل الاتحاد الليبي من بينها شركة المنشات وقناة ليبيا الرياضية وعدة جهات شاركت في انجاح هذه البطولة.

وكانت الجوائز والتكريمات على النحو التالي:

جائزة أفضل لاعب متطور كانت للاعب الاتحاد أحمد الفلاح وجائزة أفضل جناح كانت للاعب الأهلي طرابلس نسيم بدورش، وأفضل صانع الألعاب من فريق النصر زين العابدين مكراز، وجائزة أفضل لاعب في مركز ثلاثة للاعب فريق الأهلي بنغازي سفيان الشويهدي، وجائزة أفضل لاعب ارتكاز للاعب نادي المروج اللاعب غيث مفتاح.

كما جاءت جائزة أفضل لاعب مدافع للاعب الأهلي طرابلس محمود بالحاج، وجائزة أفضل مدرب لمدرب فريق الأهلي طرابلس عبد المنعم عون، وجائزة أفضل لاعب صاعد مؤيد السويحلي، من نادي اليرموك، وقد تحصل محترف نادي الاتحاد موسي عبدالعليم على ثلاثة جوائز أفضل هداف في البطولة بتسجيله 300 نقطة في تسع مباريات، وجائزة أفضل لاعب، وجائزة أفضل رامي رمية ثلاثية 38 رمية ثلاثية.

وجائزة أفضل لاعب محترف في الدوري الليبي للاعب فريق الأهلي طرابلس جاكسون الذي لقب بالعنكبوت وجائزة نجم البطولة للاعب محمد بشير الساعدي، والذي يلعب في جميع المراكز.

وكانت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي: الأهلي طرابلس أولا والقلادة الذهبية وكأس البطولة، ونادي الاتحاد ثانيا بفضية، والنصر ثالثا برونزية.

كما تكريم الحكام القدامى في لعبة كرة السلة وهم الحكم الرفاعي أبو شاقور وأحمد البراعصي، وعثمان الزلاوي وعبد العزيز الماقوري.