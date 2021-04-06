رئيس اتحاد الكرة يناقش مع وزير الرياضة الاستعدادات للمشاركة الأفريقية والدولية

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، وبحضور النائب الأول لرئيس خميس آدم.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون، كما تمت مناقشة الاستعدادات للمشاركة الأفريقية والدولية المقبلة وتجهيز الملاعب وفقًا للمواصفات الدولية، إضافة إلى بحث دعم الاتحاد الليبي لكرة القدم وتسوية الالتزامات المالية السابقة والعديد من الأمور ذات الصلة بما يخدم تطور كرة القدم وتحقيق مكاسب إيجابية بمجال اللعبة.

من جانبه أكد وزير الرياضة، في تصريح خاص، أن الوزارة حريصه على توفير كل الدعم اللازم للرياضيين وتوفير كل الدعم لكيان المنتخب الوطني على جميع الأصعدة، مشددًا على أهمية بذل الكثير من الجهد والعمل؛ لتحقيق النتائج التي ينتظرها الجمهور الليبي ولرفع راية الوطن في المحافل الدولية.

رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني. (إنترنت)