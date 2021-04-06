رسميًّا.. مهاجم نادي سموحة في الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 05:13 مساء
اللاعب المصري حسام حسن.(إنترنت)

أعلن نادي سموحة المصري، أمس الإثنين، انتقال المهاجم المصري حسام حسن، إلى صفوف فريق الأهلي طرابلس، على سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر، مقابل مليون دولار، وفقًا لتصريح محمد فرج عامر، رئيس النادي لوسائل الإعلام.

وعلمت «بوابة الوسط» أن رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس، سيتواجد، غدًا الأربعاء، في مصر لتوقيع عقد الإعارة مع اللاعب حسام حسن. 

يُذكر أن حسام حسن، مهاجم نادي سموحة المصري، البالغ من العمر 27 عامًا، هو هداف الدوري المصري حتى الآن، برصيد 8 أهداف.

وكان ساسي أبوعون، رئيس نادي الأهلي طرابلس، أكد أن ناديه نجح في إتمام التعاقد مع حسام حسن، مهاجم سموحة ومنتخب مصر.

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