السبعي لـ«بوابة الوسط»: نجهز لبطولة «بنغازي الخير» لفروسية الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 02:26 مساء
منافسات قفز الحواجز (أرشيفية - إنترنت)

تنظم اللجنة التسييرية لفروسية قفز الحواجز، يومي الخميس والجمعة المقبلين، بطولة «بنغازي الخير» لفروسية الحواجز على ميدان الأكاديمية الليبية للفروسية ببنغازي.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، قال رئيس اللجنة التسييرية فريد السبعي «إن البطولة ستنطلق الخميس المقبل، وستتواصل لمدة يومين، ووجهنا دعوات المشاركة إلى جميع مدارس وأندية قفز الحواجز».

وعن برنامج البطولة قال السبعي: «اليوم الأول مخصص لمباريات أخطاء وزمن، والتي سيكون ارتفاع الحواجز فيها، مباراتي الصاعدين والناشئين 80/ 90 والفئة المفتوحة 100/ 105، والفئة المفتوحة 110/ 120، والفئة الكبيرة 120/ 130 سنتيمتر».
 
وأكمل السبعي: «شكلنا لجنة مشرفة على البطولة برئاسة أحمد الحمروش، والمقرر عبدالمجيد أبوشكيوة، وعضوية أيمن قرقوم وشاكر الكاديكي، وأيضًا لجنة التحكيم برئاسة توفيق أبووذن، وعضوية رياض البكوش وحاتم بن عامر ويونس المصراتي وسند العبيدي وأحمد الورفلي، أما لجنة الميدان فستكون برئاسة طارق بن عامر، ومصمم الحواجز ونيس النايلي ومساعده محمد الريشي».

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