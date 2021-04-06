اتحاد الرماية يجهز لمشروع «صناعة البطل» الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 02:09 مساء

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد اللعبة بدأ في مشروع صناعة البطل من خلال الأسرة، لأنها تعتبر النواة الأولى والأساسية لمشروع صناعة البطل.

وأضاف قريش قائلًا: «صناعة البطل، تتكون من 3 عناصر مهمة، وهي الأسرة والمدرسة والنادي، وأن العلاقة يجب أن تكون تكاملية وقوية لخلق جيل رياضي قادر على تحقيق الطموحات».

وأكمل قريش حديثه قائلًا: «إن الاتحاد العام سيعقد بداية من اليوم الثلاثاء اجتماعات تقابلية مع أولياء أمور الرماة من الفئة العمرية من 12 إلى 19عامًا بقاعة الاجتماعات مدرسة الرماية بطرابلس، ومن المتوقع حضور 11 ولي أمر من الذين تم اختيار أبنائهم لمشروع داكار 2026 ولوس أنجلس 2022».

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