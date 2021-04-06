مفاجأة: اتحاد الكرة الليبي يدرس قرارا جديدا مهما في شهر رمضان

تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم غدًا الأربعاء اجتماعًا بأندية الدوري الممتاز بالمجموعتين الأولى والثانية، بشأن تكملة مباريات الدوري الممتاز في نهار شهر رمضان المبارك.

وبهذا الخصوص وجهت لجنة المسابقات تعميمًا إلى رؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق، من ضمن ما جاء فيه «نظرًا لتعذر إقامة مسابقة الدوري الممتاز ليلًا خلال شهر رمضان المبارك، لقلة الملاعب التي بها إنارة، تقرر عقد اجتماع مع فرق الدوري الممتاز، غدًا الأربعاء، السابع من أبريل، الساعة الحادية عشرة صباحًا، لمناقشة إمكانية إجراء المسابقة، قبل موعد الإفطار».

وأكمل التعميم: «فرق المجموعة الأولى، سيكون اجتماعها بمركز المتفوقين ببنغازي، وفرق المجموعة الثانية بصالة الاجتماعات بمقر الاتحاد العام بطرابلس، والمستهدفون بالحضور عليهم إحضار رسالة رسمية من أنديتهم».