مهزلة كبرى.. مراقب اللجنة «الأولمبية الليبية» يكشف المستور في انتخابات اتحاد كرة القدم الأخيرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 05 أبريل 2021, 07:26 مساء
عيد إدريس مراقب انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة. (إنترنت)

كشف عيد إدريس، مراقب انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة، أن التقرير الذي كتبه بصفته مراقبًا من اللجنة الأولمبية الليبية، وصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال إدريس في تصريحات إذاعية لراديو «ليبيا الرياضية» إن الذي حدث في انتخابات اتحاد الكرة الليبي بطبرق، مهزلة كبيرة ومؤسفة، ولم يكن هناك انتخاب سري، وفقًا للوائح.

وأوضح أن الانتخابات شهدت تصوير أوراق الانتخابات لمعرفة كل نادٍ لمَن رشح، وهي مخالفة صريحة، مؤكدًا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات غير نزيهة.

وأشار إلى أنه مراقب محايد وليس مع أي مرشح سواء عبدالحكيم الشلماني أو إبراهيم شاكة، أو جمال أبونوارة، وأن لجنة الإشراف، كذلك غير نزيهة وبها 20 عضوًا، ومارست الضغوطات على المنتخبين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العاهل الأردني يوكل إلى عمه التعامل مع موضوع الأمير حمزة
عربى
السعودية تسمح فقط لمن تلقوا لقاح «كورونا» بأداء العمرة خلال رمضان
عربى
بوتين يوقع قانونا يسمح له بالبقاء رئيسا لولايتين إضافيتين
دولى
استحواذ ليبي في القدم المصغرة رئيسًا ومقرًا.. وطويلب: أهداف طموحة كثيرة في ...
رياضة محلية
الأردن: الأمير حمزة في تسجيل صوتي «لن ألتزم بالأوامر»
عربى
نشر بيانات من 500 مليون حساب في فيسبوك على الإنترنت
اقتصاد
تونس تسجل دخول سلالات جديدة من «كورونا» وتطور سريع في انتشارها داخل البلاد
عربى
تقرير بريطاني يحذر ليبيا من «كابوس مالي» بسبب النفط
ليبيا
استطلاع «الوسط»: رفع الدعم عن المحروقات ليس «قدرًا محتومًا»
ليبيا
«الآثار» تحتفل بوصول تمثال فاوستينا الصغرى
ثقافة وفن
بابا الفاتيكان: أخيرا هناك بارقة أمل في ليبيا
ليبيا
مذكرة احتجاج من «تجمع الوسط النيابي» على رئيس المجلس: القرارات تصدر دون المرور ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون خاصية غير متوقعة للشوكولاته